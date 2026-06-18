Υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν συνεδριάζει σήμερα στην Άγκυρα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, με βαριά ατζέντα περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων.

Σύμφωνα με το CNN Türk, στο τραπέζι του ΣΕΑ θα βρεθούν οι επιπτώσεις της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Γάζα, οι εξελίξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, αλλά και η διαδικασία για την «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης θα είναι οι περιφερειακές συνέπειες του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν και της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.

Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκονται επίσης στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας θα αξιολογηθούν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για τη διατήρηση της σταθερότητας, καθώς και η τελευταία κατάσταση στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, ο οποίος συνεχίζεται για τέταρτο χρόνο. Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν οι προσπάθειες διαμεσολάβησης της Τουρκίας, καθώς και τα μέτρα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, μετά τις επιθέσεις κατά τουρκικών πλοίων.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η Γάζα. Η Άγκυρα θα εξετάσει τα διπλωματικά βήματα για την αποτροπή παραβιάσεων της εκεχειρίας από το Ισραήλ, την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο της συμφωνίας εκεχειρίας. Παράλληλα, θα συζητηθούν μέτρα απέναντι στις επιθετικές πολιτικές του Ισραήλ στη Συρία και τον Λίβανο.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν ακόμη τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου στην Άγκυρα.

Τέλος, το ΣΕΑ θα εξετάσει την πορεία της διαδικασίας που η τουρκική κυβέρνηση αποκαλεί «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία». Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθεί η διαδικασία αφοπλισμού του PKK, οι αναφορές από το πεδίο, η επιβεβαίωση της κατάθεσης όπλων και το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών ρυθμίσεων που αναμένεται να έρθουν στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ