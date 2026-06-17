Στήριξη για τον διορισμό Ευρωπαίου Απεσταλμένου για το Κυπριακό, μέσω και της επιρροής που ασκούν στα όργανα της ΕΕ θα ζητήσει από τους ηγέτες του ΕΛΚ, κατά την επερχόμενη Σύνοδο των ηγετών του κόμματος, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Αναχωρώντας για τις Βρυξέλλες, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος ηγετών του ΕΛΚ, η κ. Δημητρίου σε δήλωσή της αναφέρει ότι την ίδια ώρα, θα ζητήσει τη συμβολή τους, ούτως ώστε να ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία για να εγκαταλείψει την απαράδεκτη θέση για δύο κράτη, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ουσιαστικές συνομιλίες.

Ειδικότερα η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ανέφερε ότι η Σύνοδος ηγετών του ΕΛΚ, θα πραγματοποιηθεί σε μια πολύ καθοριστική στιγμή για το Κυπριακό, μετά και τις επαφές της κ. Ολγκίν και την εν εξελίξει προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα για μια νέα διευρυμένη διάσκεψη «5+1».

Επαναλαμβάνοντας την "καθαρή" θέση ότι όσο η Τουρκία παραμένει αδιάλλακτη δεν μπορεί να ζητά πρόοδο στις σχέσεις της με την ΕΕ χωρίς την αντίστοιχη πρόοδο στο Κυπριακό και πως δεν μπορούν να προχωρήσουν ζητήματα όπως η απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου, η αναβάθμιση της τελωνειακής σύνδεσης και η συμμετοχή στο SAFE, όσο η Τουρκία παραμένει αμετακίνητη, σημείωσε ότι "σε αυτή τη φάση θεωρούμε πολύ σημαντική την πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Καταλήγοντας η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ διατύπωσε τη θέση ότι η συγκυρία είναι κρίσιμη, απαιτεί σαφή μηνύματα και συγκεκριμένες ενέργειες από όλους, δηλώνοντας ότι "θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα προς αυτή την κατεύθυνση".

Πηγή: ΚΥΠΕ