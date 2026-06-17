Συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είχε την Τετάρτη στην Αθήνα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, κατά τη συνάντηση ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προς την εξεύρεση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος, στο πλαίσιο των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό, τα τελευταία δύο και πλέον έτη. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα, με στόχο την επίτευξη της επανεκκίνησης των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η επίσκεψη της κ. Ολγκίν στην Αθήνα πραγματοποιείται σε συνέχεια των επαφών της με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στην Κύπρο, ενώ συναντήθηκε ήδη και με τον Τούρκο ΥΠΕΞ.



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Πηγή: ΚΥΠΕ