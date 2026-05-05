Σημαντικά ντοκουμέντα που ρίχνουν φως σε κρίσιμες πτυχές του Κυπριακού φέρνει στο προσκήνιο νέο βιβλίο του ιστορικού Τάσου Σακελαρόπουλου, το οποίο παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σιγμα. Όπως ανέφερε, το βιβλίο βασίζεται σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών (ΚΥΠ), τα οποία έχουν σχολιαστεί αναλυτικά. Πρόκειται για περίπου 50 έγγραφα του Υπουργείου Άμυνας της Ελλάδας, ενώ στο έργο περιλαμβάνονται και πρόσθετα τεκμήρια που προέρχονται από προσωπικά αρχεία αξιωματικών που υπηρέτησαν στην Κύπρο το 1974.

«Δεν πρόκειται για ένα βιβλίο που έγραψα εγώ, αλλά για έγγραφα τα οποία επιβεβαιώνουν, δυστυχώς, τα χειρότερα που γνωρίζαμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η αξία τους έγκειται στο γεγονός ότι τεκμηριώνουν ιστορικές εκτιμήσεις με επίσημα στοιχεία.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του ελληνικού στρατού την περίοδο πριν από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, τονίζοντας ότι η διαχρονική καλλιέργεια της ιδέας της Ένωσης συνέβαλε στη δημιουργία ενός εκρηκτικού περιβάλλοντος που οδήγησε στα γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη στάση της Ελλάδας απέναντι στο Κυπριακό, εκφράζοντας την άποψη ότι το ζήτημα έχει υποβαθμιστεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. «Θα έπρεπε να αποτελεί ανοιχτή πληγή και για την Ελλάδα, όχι μόνο για την Κύπρο», ανέφερε.

Σε σχέση με τον ρόλο του λεγόμενου «ξένου παράγοντα», σημείωσε ότι, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν παρεμβάσεις, το 1974 καταγράφεται κυρίως αδράνεια. Τόνισε, ωστόσο, ότι η υπερβολική έμφαση σε εξωτερικούς παράγοντες ενδέχεται να αποπροσανατολίζει από τις εσωτερικές ευθύνες και τις νοοτροπίες που επικρατούσαν εντός του ελληνικού στρατού.

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι το βιβλίο συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία του 1974, μέσα από τεκμηριωμένη ανάλυση και πρωτογενές υλικό.



