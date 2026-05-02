Η Σιμπέλ Τατάρ, σύζυγος του τέως ηγέτη των Τ/κ, Ερσίν Τατάρ, επιβεβαίωσε ότι πήρε πρόταση από τον Κουντρέτ Οζερσάι, πρόεδρο του κόμματος του Λαού πριν από περίπου τρεις εβδομάδες για να κατέλθει υποψήφια στις «βουλευτικές εκλογές» και βρίσκεται «στη φάση λήψης αποφάσεων».

Σύμφωνα με είδηση της τ/κ ιστοσελίδας Χαμπέρ Κίπρις, η κ. Τατάρ έδειξε ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο εμπλοκής της με την πολιτική. «Πιστεύω ότι όλοι όσοι αγαπούν τη χώρα τους πρέπει να αναλάβουν δράση σε μια τέτοια περίοδο». Πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση και θα δώσει σύντομα την απάντησή της στον Οζερσάι.

Η Χαμπέρ Κίπρις σημειώνει ότι το έργο «κοινωνικής ευθύνης και η δημόσια προβολή» της κ. Τατάρ έχουν αυξηθεί πρόσφατα, και η πρόταση αυτή από το ΚΛ έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το αν θα εισέλθει στην ενεργό πολιτική.

Μετά την είδηση της ιστοσελίδας ο γγ του ΚΛ, Τουργκούτ Αλάς με γραπτή του δήλωση διέψευσε ότι η Σιμπέλ Σιμπέρ έχει λάβει πρόταση από το ΚΛ για να κατέλθει υποψήφιά του στις «βουλευτικές».

Το ΚΛ πρόσθεσε, μέσω εκπροσώπων του που έχουν την αρμοδιότητα, όπως και του Κουντρέτ Οζερσάι, κάνει διάλογο με όλους όσοι ζητούν συνάντηση. «Ως κόμμα που φιλοδοξεί να κατακτήσει την εξουσία, ενεργούμε με επίγνωση της ευθύνης μας να κυβερνούμε όλα τα τμήματα της κοινωνίας δίκαια, ισότιμα και αμερόληπτα», ανέφερε.

Από την άλλη, συνέχισε ο κ. Αλάς, οι ερμηνείες πως κάθε άτομο με το οποίο συναντώνται θα είναι και υποψήφιος με το ΚΛ, είναι λανθασμένες. «Ο πρόεδρός μας συναντάται με όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσικό από αυτό. Ωστόσο, δεν είναι σωστό να ερμηνεύουμε αυτές τις συναντήσεις ως προσφορές υποψηφιότητας», κατέληξε.



Διαβάστε επίσης: Ερχιουρμάν: Ενοχλήθηκε με τον όρο «ΠτΔ» - «Γιατί το επαναλαμβάνουν συνεχώς»





Πηγή: ΚΥΠΕ