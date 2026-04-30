Τις αναφορές περί απειλής για την Τουρκία από την αμυντική συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλία χαρακτήρισε «υπερβολικές» ο πρώην διαπραγματευτής της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Οζντίλ Ναμί. Είπε ότι είναι ανάγκη η επανέναρξη μιας προσανατολισμένης στη λύση διαπραγματευτικής διαδικασίας, προειδοποιώντας ότι η παρούσα πορεία ενδέχεται να οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο εξοπλισμών.

«Τα σχόλια που γίνονται στον Τύπο της Τουρκίας για την ενδεχόμενη στρατιωτική συνεργασία της ελληνοκυπριακής διοίκησης με τη Γαλλία και τις συμφωνίες για βάσεις τα βρίσκω κάπως υπερβολικά. Ναι, υπάρχει μια συμφωνία που δεν υπήρχε στο παρελθόν, αλλά είναι λάθος να τη διογκώνουμε σε υπερβολικό βαθμό», δήλωσε ο κ. Νάμι, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό ηλεκτρονικό Τύπο.

Ο κ. Ναμί ανέφερε επίσης, ότι η πολεμική ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία της Τουρκίας και κατ’ επέκταση για τα κατεχόμενα, λόγω της χρήσης της τουρκικής λίρας. Εξήγησε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που τιμολογούνται σε δολάριο, θα αυξήσει τις εξωτερικές δαπάνες της Τουρκίας, οδηγώντας σε ακρίβεια και πληθωρισμό.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Σταθεροποίησης Τιμών Καυσίμων (FİF), ο κ. Νάμι υποστήριξε ότι τα περιθώρια απορρόφησης των αυξήσεων έχουν εξαντληθεί. «Δεν έχει απομείνει άλλο διαθέσιμο μερίδιο. Από εδώ και πέρα, οι νέες αυξήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να μετακυλιστούν στην αντλία», δήλωσε.

Παράλληλα, είπε ότι έχουν αρχίσει να παρατηρούνται προβλήματα και στις αεροπορικές συνδέσεις, με ορισμένες εταιρείες να προχωρούν σε ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι λαμβάνονται μέτρα για την επάρκεια καυσίμων για τις γεννήτριες.

