Ο τουρκικός Τύπος σχολιάζει με έντονα επικριτικό και συχνά καχύποπτο ύφος τη σύσφιξη των σχέσεων Κύπρου–Γαλλίας, εντάσσοντάς την σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο που, όπως υποστηρίζεται, επηρεάζει τις ισορροπίες ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο και το ρόλο της Τουρκίας.

Σαμπάχ – «Ποιος πρόκειται να επιτεθεί στη ‘Νότια Κύπρο’;»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα αμφισβητεί τη βάση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών ασφάλειας για την Κύπρο, θέτοντας ευθέως ζήτημα απειλής και σκοπιμότητας.

«Εντάξει, αλλά ποιος πρόκειται να επιτεθεί στο Ε/Κ τμήμα; Υπάρχει μια τέτοια άμεση απειλή;».

Παράλληλα, σχολιάζει ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 της ΕΕ και η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Γαλλία εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της ΕΕ και της Λευκωσίας να «διαμορφώσουν το μέλλον της Κύπρου ανεξάρτητα από τους εγγυητές και το ΝΑΤΟ».

Το κείμενο καταλήγει με αιχμές για ευρύτερες περιφερειακές εμπλοκές, θέτοντας το ερώτημα:

«Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι το κράτος - τρομοκράτης στο νότο δεν ενδιαφέρεται για το σχέδιο;».

Τζουμχουριέτ – «Η Τουρκία δεν είναι απελπισμένη!»

Η αρθρογραφία της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας προσεγγίζει το θέμα μέσα από το πρίσμα των σχέσεων ΕΕ–Τουρκίας και των ευρύτερων στρατηγικών ισορροπιών, ασκώντας κριτική τόσο στην Ευρώπη όσο και στις περιφερειακές συνεργασίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντίληψη ότι η ΕΕ επιχειρεί να αξιοποιήσει την Τουρκία επιλεκτικά, ενώ ταυτόχρονα θέτει όρους στο Κυπριακό: «Με βάση τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές πραγματικότητες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, χρειαζόμαστε την Τουρκία».

Το δημοσίευμα ερμηνεύει αυτή τη στάση ως εργαλειακή, υποστηρίζοντας ότι «αναμένεται η Τουρκία να κάνει υποχωρήσεις στην Κύπρο».

Παράλληλα, προβάλλεται η άποψη ότι διαμορφώνεται ένα πλέγμα συνεργασιών σε βάρος της Άγκυρας.

«Η Ελλάδα, η ‘Ε/Κ ΔΝΚ’ και το Ισραήλ αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια στρατιωτική συμμαχία που στοχεύει την Τουρκία».

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι η ενεργοποίηση του άρθρου αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ προωθείται ενεργά, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη θέση της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Yetkin Report – «Το ορόσημο του Ιουλίου στην Κύπρο: Νέα πρωτοβουλία, παλιά προβλήματα»

Σε πιο αναλυτικό και θεσμικό τόνο, το Yetkin Report εστιάζει στη στρατηγική διάσταση της συνεργασίας Κύπρου–Γαλλίας και στον ρόλο της ΕΕ, αναδεικνύοντας τις δομικές αντιφάσεις της διαδικασίας.

Το άρθρο επισημαίνει ότι οι εξελίξεις εντάσσονται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας αλλά χαμηλής εμπιστοσύνης, τονίζοντας ότι «η αύξηση των δηλώσεων» δεν συνοδεύεται από ουσιαστική πρόοδο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμφωνία με τη Γαλλία, η οποία θεωρείται ότι επηρεάζει την ισορροπία ασφάλειας, με την τουρκική πλευρά να εκτιμά ότι τέτοιες κινήσεις «διαβρώνουν την υπάρχουσα ισορροπία».

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει επίσης τον μετασχηματισμό του ρόλου της Κύπρου, η οποία παρουσιάζεται ως «στρατηγική προκεχωρημένη βάση» της ΕΕ, ενώ προχωρά ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντάς την «στρατηγικό εργαστήριο».

Παράλληλα, αναδεικνύεται η βασική ένσταση περί αποκλεισμού των Τουρκοκυπρίων, μέσα από το ερώτημα: «Υπάρχει πραγματικά κάποιος που πιστεύει ότι είναι δυνατή μια λύση σε αυτό το νησί αγνοώντας τους Τ/Κ;».

Τέλος, τονίζεται ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας τρίτων χωρών δημιουργεί νέες εντάσεις και επηρεάζει συνολικά την περιφερειακή σταθερότητα, με την Άγκυρα να βλέπει τις εξελίξεις ως μέρος μιας ευρύτερης αναδιάταξης ισχύος στην ανατολική Μεσόγειο.

Τα τουρκικά μέσα συγκλίνουν στην παρουσίαση της σύγκλισης Κύπρου–Γαλλίας ως μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου της ΕΕ και των συμμάχων της, το οποίο —κατά την ερμηνεία τους— είτε υπονομεύει τις υφιστάμενες ισορροπίες είτε στοχεύει στον περιορισμό της Τουρκίας.