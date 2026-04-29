«Άκυρη» για την τ/κ πλευρά θεωρεί το «υπουργείο εξωτερικών» την συμφωνία SOFA που ανακοινώθηκε ότι θα υπογραφεί τον Ιούνιο μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε ανακοίνωση του το «υπεξ» ισχυρίζεται ότι αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες αποκαλύπτουν την αδιάλλακτη στάση της ε/κ πλευράς και καταδεικνύουν την ανειλικρίνεια της ρητορικής τους προς μια συνολική λύση. «Η εν λόγω συμφωνία είναι άκυρη για την τδβκ και τον τουρκοκυπριακό λαό», αναφέρει.

«Η εν λόγω συμφωνία, που παρουσιάζεται υπό το πρόσχημα ανθρωπιστικών στόχων, ουσιαστικά αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την αλλαγή της ισορροπίας δυνάμεων και της ασφάλειας στο νησί και στην περιοχή, επηρεάζοντας αρνητικά τις προσπάθειες συνεργασίας και διαλόγου που αποσκοπούν στην εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή», υποστηρίζει.

Τέτοιες στρατιωτικές συμφωνίες, υπό το πρόσχημα ανθρωπιστικών στόχων, στοχεύουν στην αύξηση της στρατιωτικής ικανότητας της ελληνοκυπριακής πλευράς, αγνοούν τα «κυριαρχικά και ίσα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού» και δημιουργούν ένταση τόσο μεταξύ των δύο πλευρών όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, αναφέρεται.

Υποστηρίζει επίσης ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται αγνοώντας τα εγγενή δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά τη σημασία και την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής και πραγματικής εγγύησης της Τουρκικής Δημοκρατίας για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.



Πηγή: ΚΥΠΕ