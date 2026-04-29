«Δεν προτίθεμαι ούτε να καλλιεργήσω φρούδες ελπίδες, ούτε να επιτρέψω σε όσους επιχειρούν να σπείρουν την απελπισία», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τουφάν Έρχιουρμαν, με αφορμή αναφορές, επίσης, στα ΜΚΔ για τη στάση που τηρεί στο Κυπριακό και στο ζήτημα της απαγόρευσης εισόδου Τ/κ διανοούμενων στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα τ/κ ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε, επίσης, ότι απώτερος στόχος του παραμένει η επίλυση των ζητημάτων μέσω διαβούλευσης, διπλωματίας και διαλόγου, απορρίπτοντας πρακτικές κλιμάκωσης της έντασης. «Βρίσκομαι εδώ όχι για να διογκώνω τα προβλήματα μέσω αντιπαραθέσεων, αλλά για να συμβάλω στην εξεύρεση λύσεων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τέτοιες προσπάθειες δοκιμάστηκαν στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα.

Ο κ. Έρχιουρμαν επανέλαβε τη δέσμευσή του στις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απορρίπτοντας τον εφησυχασμό. Όπως έγραψε, δεν επιθυμεί να παρασυρθεί ούτε από τη λογική του «δεν με αφορά», αλλά ούτε και από την απαξιωτική άποψη ότι «από αυτόν τον λαό δεν μπορεί να προκύψει τίποτα καλό». Αναγνώρισε πως υπάρχει απογοήτευση, αλλά δήλωσε πως ο ίδιος παραμένει ψύχραιμος, υπομονετικός και αποφασισμένος, χωρίς να οργίζεται.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η αυτοπεποίθησή του πηγάζει από την εμπιστοσύνη που τρέφει στον λαό και στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, διαμηνύοντας πως η πεποίθησή του αυτή όχι μόνο δεν έχει κλονιστεί, αλλά δεν πρόκειται να κλονιστεί στο μέλλον. «Ήμουν πάντα στον δρόμο, ανάμεσα στους πολίτες, και εξακολουθώ να ακούω», κατέληξε στη δήλωσή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ