Τις δηλώσεις του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα επέκρινε ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, κατηγορώντας τον ότι υιοθετεί «ξεκάθαρα φιλοελληνική και φιλοκυπριακή στάση εις βάρος της Τουρκίας».

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο κ. Τσελίκ υποστήριξε ότι η στάση του Παρισιού «δεν στηρίζεται σε ρεαλιστική βάση», τονίζοντας πως είναι απαράδεκτο μια χώρα-σύμμαχος στο ΝΑΤΟ να εμφανίζεται να παίρνει θέση υπέρ άλλων συμμάχων, στοχοποιώντας την Άγκυρα.

Ισχυρίστηκε ότι οι τοποθετήσεις Μακρόν, που αναδεικνύουν τη συνεργασία της Γαλλίας με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, δημιουργούν ένα κλίμα αντιπαράθεσης και ενισχύουν τη ρητορική κατά της Τουρκίας.

«Ακόμη και έμμεσα, όταν γίνεται λόγος για συμμαχίες με άλλους, η Τουρκία τοποθετείται απέναντι. Αυτό είναι εξαιρετικά λάθος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία επιδεικνύει «αχρείαστη τόλμη» με τέτοιου είδους δηλώσεις.

Ο Τσελίκ άφησε σαφείς αιχμές για την ενίσχυση της συνεργασίας της Γαλλίας με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αυτή δεν συμβάλλει ούτε στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου ούτε στη συνοχή της Συμμαχίας.

Παράλληλα, επέκρινε την πρακτική της αποστολής στρατιωτικών μέσων και την προβολή «σημαιών» στην περιοχή κάθε φορά που προκύπτει ένταση.

Στρέφοντας τα πυρά του και προς την Αθήνα, ο κ. Τσελίκ υποστήριξε ότι η Ελλάδα αντί να επιδιώκει συμμαχίες κατά της Τουρκίας, θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον απευθείας διάλογο.

«Στο τέλος της ημέρας, όλοι φεύγουν και μένουμε εμείς», είπε, τονίζοντας ότι τα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων χωρίς την εμπλοκή τρίτων.

Ο Ομέρ Τσελίκ κάλεσε τη Γαλλία να επανεξετάσει τη στάση της και να αποφύγει, όπως είπε, πολιτικές που δήθεν «ενισχύουν την ένταση αντί να συμβάλλουν στη σταθερότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ