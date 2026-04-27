«H προστασία των δικαιωμάτων της τουρκοκυπριακής πλευράς αποτελεί για την Τουρκία εθνικό καθήκον, προτεραιότητα και θέμα τιμής», δήλωσε ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Κόμματος Εθνικής Δράσης (MHP), Ισμαήλ Οζντεμίρ ενώ τη χαρακτήρισε και «ζήτημα ζωής και θανάτου».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Οζντεμίρ υποστήριξε ότι η Τουρκία παραμένει «εγγυήτρια δύναμη με κάθε έννοια», υποστηρίζοντας ότι στο Κυπριακό «είναι σαφές ποιες χώρες διαθέτουν καθεστώς εγγυήτριας δύναμης». Παράλληλα, επέκρινε την προοπτική ενίσχυσης της γαλλικής παρουσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για «παράνομες και αβάσιμες πρωτοβουλίες» που, κατά την εκτίμησή του, δεν θα αποδώσουν.

Ο ίδιος συνέδεσε τις εξελίξεις στην Κύπρο με την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζουν, όπως ισχυρίζεται, τις προσπάθειες του Ισραήλ για τη δημιουργία «αντιτουρκικού και αντιισλαμικού μετώπου» στην περιοχή. Προειδοποίησε ότι τέτοιες κινήσεις «δεν θα αποφέρουν κέρδος», αλλά «θα επιστρέψουν με μεγάλες απώλειες».

Παράλληλα, ο Οζντεμίρ άσκησε έντονη κριτική στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι η στάση της «δεν συνάδει με τη σοβαρότητα κράτους», ενώ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν περί παροχής εγγυήσεων ασφάλειας προς την Ελλάδα ως «απόπειρα υποκίνησης».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, υποστήριξε ότι «αντί να τηρεί τις νομικές της υποχρεώσεις και τις σχέσεις καλής γειτονίας», επιλέγει να ενισχύει τις συνεργασίες της με τη Γαλλία και το Ισραήλ, κάτι που, όπως είπε, «θα έχει σοβαρές συνέπειες». Κατηγόρησε επίσης την Αθήνα ότι παραβιάζει τις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων μέσω της στρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου και ότι εξετάζει την ανάπτυξη ξένων οπλικών συστημάτων σε αυτά.

Κάλεσε την ελληνική πλευρά να μην «παίζει με τη φωτιά» και να μην εγκαταλείψει, όπως ανέφερε, το κλίμα ειρήνης, προειδοποιώντας για τις συνέπειες της περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.



Διαβάστε επίσης: Κυπριακό: Πρόθεση για νέο βήμα από Γκουτέρες το επόμενο διάστημα»





Πηγή: ΚΥΠΕ