Μετά την βροντερή και σωτήρια απόρριψη του Σχεδίου Ανάν, που θα παρέδιδε την Κυπριακή Δημοκρατία αύτανδρη σε μια νέα τουρκοκρατία, ο κυπριακός Ελληνισμός καλείται να βροντοφωνάξει ένα δεύτερο ηχηρό ΟΧΙ στην διζωνική ομοσπονδία, η οποία είναι η θανατηφόρα μετεξέλιξη του τερατουργήματος Ανάν

Αυτή ήταν η συνισταμένη των ομιλιών που έγιναν την Παρασκευή 24/4/2026, επέτειο του Δημοψηφίσματος για το Σχέδιο Ανάν και τραγική επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους, στη Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία. Εκεί πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σάββα Μ. Ιακωβίδη, πρώην Αρχισυντάκτη της «Σημερινής», αρθρογράφου-αναλυτή, με τίτλο: «ΟΧΙ – Η διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η βροντερή και σωτήρια απόρριψη του Σχεδίου Ανάν».

Το βιβλίο παρουσίασαν οι Γιαννάκης Ομήρου, πρώην Πρόεδρος της Βουλής, πρώην Υπουργός Άμυνας και πρώην Πρόεδρος της ΕΔΕΚ και Σίμος Α. Αγγελίδης, νομικός, πρόεδρος του Δ.Σ. του Εκδοτικού Οίκου ΔΙΑΣ. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον εκδότη, Ηλία Επιφανίου και αντιφώνηση-ευχαριστίες από τον συγγραφέα. Τον συντονισμό είχε η εκλεκτή συνάδελφος Πέτρα Αργυρού, Διευθύντρια Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΣΙΓΜΑ.

Ο Γιαννάκης Ομήρου

Στην ομιλία του ο Γιαννάκης Ομήρου υπογράμμισε ότι «ο Σάββας Ιακωβίδης έχει καταξιωθεί ως μια γρηγορούσα και αγρυπνούσα συνείδηση για την επιβίωση του Ελληνισμού στην Κύπρο». Και πρόσθεσε:

«Μπορεί η ανάγνωση των σελίδων αυτού του βιβλίου να είναι αρκετές φορές επώδυνη, με μια απίστευτη μεθόδευση, έξωθεν και έσωθεν, επιβολής μιας άδικης και ετεροβαρούς λύσης στο Κυπριακό, που συνιστούσε το Σχέδιο Ανάν, ποτέ όμως η αληθινή ιστορία δεν πρέπει να αποκρύπτεται ή να συσκοτίζεται στο βωμό οποιωνδήποτε σκοπιμοτήτων.

»Το βιβλίο είναι μια ιστορικά αυθεντική πράξη. Γιατί τα όσα συγκλονιστικά περιέχονται ως καταγραφή ιστορίας δεν είναι απόψεις, θέσεις, κριτικές από κάποιο τρίτο θεατή ή παρατηρητή. Αλλά από ένα αυτόπτη μάρτυρα και κοινωνό της ιστορίας. Μέτοχο και μέρος της. Και στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ένας Έλληνας της Κύπρου που αγωνιά και πράττει το πρέπον για την πατρίδα του».

Αφού επισήμανε πως, «με σεβασμό στην αλήθεια, καταγράφονται τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς ο συγγραφέας να μπαίνει σε μια λογική ουδετερότητας και ίσων αποστάσεων. Καταγράφονται κρίσεις και γεγονότα, με θρησκευτική ευλάβεια, με τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας και με βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία», ο Γ. Ομήρου παρατηρεί:

«Σαφέστατος με κρυστάλλινες θέσεις ο συγγραφέας. Γράφει σε ένα από τα κείμενα του δύο μήνες πριν το δημοψήφισμα: «Πώς θα λειτουργήσει η επιδιωκόμενη λύση του Κυπριακού, μέσω του εκτρωματικού Σχεδίου Ανάν, αν διά της υπογραφής μας νομιμοποιήσουμε κραυγαλέες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Εξ’ υπαρχής, αυτό το δυσλειτουργικό και δαιδαλώδες νομικό και πολιτειακό ανοσιούργημα, παραβιάζει όλες τις συνθήκες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτος παράνομος και παραβάτης είναι ο Γ.Γ του ΟΗΕ, ο οποίος θα αποφασίσει, σε περίπτωση διαφωνίας Ε/Κ και Τ/Κ, να καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία και στη θέση της να βάλει ένα πολιτειακό εκτόπλασμα».





Η διζωνικότητα

Ακολούθως ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής επικαλέστηκε διακεκριμένους συνταγματολόγους που καταρρίπτουν τον επίπλαστο τίτλο περί διζωνικότητας, όρος που δεν είναι αποδεκτός στο Διεθνές Δίκαιο. Ο Γ. Ομήρου επισημαίνει ορθά ότι «αποτύχαμε να καταθέσουμε, ως οφείλαμε, ένα περίγραμμα βασικών αρχών λύσης του Κυπριακού ενώπιον της διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για να καταρρίψουμε δόλιους ισχυρισμούς ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν ενδιαφέρεται για λύση».

Στη συνέχεια, ο Γ. Ομήρου υποστήριξε: «Η ανάγκη μιας εκ βάθρων αλλαγής στρατηγικής καθίσταται τώρα ακόμα πιο αναγκαία και επιτακτική. Με προβολή του αντικατοχικού χαρακτήρα της Κυπριακής κρίσης. Με απαίτηση για συζήτηση της ουσίας του Κυπριακού και ειδικότερα της αποχώρησης στρατευμάτων και εποίκων, του εδαφικού, του περιουσιακού, της ασφάλειας και των εγγυήσεων.

»Με απόσυρση των προτάσεων που υποβαθμίζουν τους Έλληνες Κυπρίους σε δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Με αποκάλυψη και στηλίτευση διεθνώς και εντός Ε.Ε. της συνεχιζόμενης τουρκικής κακοπιστίας και αδιαλλαξίας».

Προκρούστες αυθαιρεσίας

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής έφερε ως παράδειγμα τον Προκρούστη και τους σύγχρονους Προκρούστες που απαιτούν διά της ισχύος ο κόσμος να υποταχθεί στην αυθαιρεσία και στην αλαζονεία τους. Για να υπογραμμίσει: «Η ανθρωπότητα έχει ανάγκη εμπνευστών. Τα μεγαλειώδη στην ιστορία θέλουν γνώση, ιστορική ενόραση, κοινωνική ευαισθησία, πάθος για το δίκαιο του αδυνάτου, θέλουν τη συναρπάζουσα σύνθεση μεγάλου νου και μεγάλης ψυχής». Και κατέληξε:

«Αυτό είναι το μήνυμα του βιβλίου του Σάββα Ιακωβίδη. Το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από κάθε Κύπριο που θέλει να γνωρίζει τα πραγματικά γεγονότα μιας κρίσιμης και δραματικής περιόδου της νεότερης κυπριακής ιστορίας. Τιμή και οφειλόμενος έπαινος καθηκόντως και πρεπόντως στον συγγραφέα, μαχητή της δημοσιογραφίας και της Ελευθερίας, Σάββα Ιακωβίδη».

Ο Σίμος Αγγελίδης

Στη δική του παρέμβαση για το βιβλίο του Σάββα Μ. Ιακωβίδη, ο γνωστός νομικός και πρόεδρος του Δ.Σ. του Εκδοτικού Οίκου ΔΙΑΣ, Σίμος Α. Αγγελίδης υπογράμμισε:

«Ένα βιβλίο, μεστό με μηνύματα αφύπνισης, αγώνα, εγρήγορσης αλλά και αγωνίας για το μέλλον. Βιβλίο του οποίου τα επιλεγμένα κείμενα της περιόδου 2002 μέχρι 2006 παραμένουν προφητικά και επίκαιρα όσο ποτέ, καθότι πηγάζουν μέσα από την άσβεστη φλόγα της εθνεγερσίας και ελευθερίας που εμπότισε τους μεγάλους αγώνες. Δεν αποτελούν θεωρητική μελέτη. Είναι ζωντανή, μαχητική δημοσιογραφία που μετατρέπεται σε ιστορική μαρτυρία».

Ο Σ. Αγγελίδης επισήμανε πως «η ημέρα που επέλεξε (ο συγγραφέας) να παρουσιάσει το βιβλίο, άκρως συμβολική και αποδίδει ακριβώς τον ελάχιστο φόρο τιμής στην ιστορική εκείνη απόφαση του Κυπριακού Ελληνισμού που διέσωσε την Κυπριακή Δημοκρατία με την βροντερή και σωτήρια απόρριψη του Σχεδίου Ανάν. Το βιβλίο γράφτηκε για να υπενθυμίσει το παρελθόν, να φωτίσει το παρόν και να προειδοποιήσει και να μας προετοιμάσει για το μέλλον».

Και προσθέτει: «Το βιβλίο συναπαρτίζεται από μαρτυρία, καταγραφή των εξελίξεων σε πραγματικό χρόνο και υπενθύμιση. Αποτελεί προσπάθεια να διασωθεί η ιστορική μνήμη από τη λήθη και τη διαστρέβλωση, καθότι, όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από το 2004, τόσο περισσότερο επιχειρείται, συνειδητά ή ασυνείδητα, να αλλοιωθεί το νόημα εκείνης της ιστορικής απόφασης. Ο Σάββας Ιακωβίδης αντιστέκεται σε αυτή την τάση. Με τεκμήρια, επιχειρήματα και πολιτική νηφαλιότητα υπενθυμίζει γιατί το «Όχι» σήμαινε Ναι στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Διέσωσε τον Κ. Δημοκρατία

Ο Σ. Αγγελίδης υπογραμμίζει ότι «το ΌΧΙ διέσωσε την Κυπριακή Δημοκρατία. Διότι το σχέδιο οδηγούσε στην κατάλυση και αντικατάστασή της από ένα νέο εκ παρθενογενέσεως μόρφωμα αμφίβολης βιωσιμότητας, λειτουργικότητας ή νομιμότητας. Διατηρήθηκε η διεθνής νομική της προσωπικότητα. Διασφαλίστηκε η θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρέμεινε το μόνο αναγνωρισμένο κράτος.

»Ο συγγραφέας επιμένει ότι το «Όχι» ήταν άρνηση μιας κακής λύσης. Ήταν άρνηση ενός σχεδίου που δεν επανένωνε πραγματικά, αλλά δημιουργούσε ένα συνεταιρικό κράτος με έντονα στοιχεία συνομοσπονδίας. Ήταν άρνηση ενός πλαισίου που δεν αποκαθιστούσε την ενότητα του κράτους, αλλά νομιμοποιούσε τον φυλετικό, θρησκευτικό και γεωγραφικό διαχωρισμό.

»Το σχέδιο δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου, δεν κατοχύρωνε τα δικαιώματα των προσφύγων και δεν εγγυόταν την πραγματική ανεξαρτησία και ακεραιότητα του κυπριακού κράτους.

Ο συγγραφέας τεκμηριώνει αυτό που η ανθελληνική προπαγάνδα προσπάθησε επί χρόνια να διαστρεβλώσει: ο κυπριακός λαός δεν θέλει τη διαίρεση. Θέλει, επιθυμεί, ποθεί βαθύτατα μια λύση που να είναι αληθινή. Επιθυμεί απελευθέρωση και όχι επανένωση η οποία θα είναι θεσμοθέτηση της κατοχής.

Το βιβλίο προβληματίζει, σχολιάζει, επικρίνει έντονα και καυστικά, ακόμα και τους χειρισμούς της ηγεσίας μας μετά την απόρριψη του σχεδίου, αλλά θεωρώ ότι καταλήγει σε μια πρόκληση ότι το ΌΧΙ οφείλουμε να το αναγάγουμε ως αφετηρία για να διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούμαστε: μια λύση βασισμένη στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Τέλος, ο Σ. Αγγελίδης διάβασε μερικά αποσπάσματα από αναλύσεις του Σάββα Μ. Ιακωβίδη για να καταδείξει ότι ορθά ο κυπριακός Ελληνισμός απέρριψε το Σχέδιο Ανάν και διέσωσε την Κυπριακή Δημοκρατία από κατάλυση.

Η Πέτρα Αργυρού

Η Διευθύντρια Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΣΙΓΜΑ ήταν εξόχως συγκινημένη όταν αναφέρθηκε στον Σάββα Μ. Ιακωβίδη ως τον «δάσκαλο της» όπως και πολλών άλλων δημοσιογράφων. Σε μια φορτισμένη εισαγωγική παρέμβαση της επισήμανε:

«Το πολιτικό βάθος, η τεκμηρίωση και η δωρική γραφή διέπουν το συγγραφικό έργο του Σάββα Ιακωβίδη, που αποτελεί σημείο αναφοράς για μελετητές, ερευνητές και δημοσιογράφους που επιδιώκουν να κατανοήσουν τις πραγματικότητες της ταραγμένης διετίας 2002 – 2004». Και πρόσθεσε σε προσωπικό τόνο:

«Είχα την ευλογία και την τιμή να θητεύσω κοντά στον Σάββα Ιακωβίδη. Εγώ τον αποκαλώ, δάσκαλο! Και προσωπικά αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε, να παρουσιάσω αυτή την εκδήλωση. Έδωσε πολυετείς αγώνες. Θα το αντιληφθείτε διαβάζοντας το βιβλίο του. Υπερασπίστηκε την αλήθεια όχι ως έννοια, αλλά ως καθήκον.

»Για εμάς που θητεύσαμε κοντά του, ήταν και είναι κάτι πολύ περισσότερο από Αρχισυντάκτης και Διευθυντής μας. Ήταν πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης. Καθοδηγητικός, αλλά και απαιτητικός. Αυστηρός, αλλά και δίκαιος. Ο άνθρωπος που σου έδινε χώρο να σταθείς και δύναμη να προχωρήσεις. Γιατί τελικά, ο Σάββας Ιακωβίδης δεν είναι μόνο όσα έγραψε και γράφει. Είναι ο τρόπος που στάθηκε απέναντι σε αυτά. Στο χρέος, στην αποστολή, στις αξίες που υπηρέτησε. Και αυτά… δεν καταγράφονται σε κανένα βιογραφικό».





Ο Ηλίας Επιφανίου

Σε δικό του σύντομο χαιρετισμό, ο εκδότης του βιβλίου, Ηλίας Επιφανίου, υπογράμμισε: «Ο Σάββας Ιακωβίδης συγκεντρώνει στο νέο του βιβλίο όλα όσα απασχολούν και προβληματίζουν τον σύγχρονο πολίτη καθώς αναλύει, επιχειρηματολογεί και φυσικά προβληματίζει τον κάθε σκεπτόμενο αναγνώστη. Εξάλλου, η ενασχόλησή του με τη δημοσιογραφία έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη του διαρκώς ανήσυχου πνεύματός του. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για το επιστέγασμα της βαθιάς ανησυχίας αλλά και περισυλλογής του συγγραφέα, και, φυσικά, δεν θα μπορούσα παρά να αποδεχτώ την υλοποίηση αυτής της έκδοσης».

Ο Σάββας Μ. Ιακωβίδης

Στην αντιφώνηση του, ο συγγραφέας του βιβλίου, Σάββας Μ. Ιακωβίδης αφού εξήγησε γιατί εξέδωσε αυτόν τον τόμο με 300 αναλύσεις εναντίον του Σχεδίου Ανάν επισήμανε ότι η απόφαση του κυπριακού Ελληνισμού δεν έγινε σεβαστή έκτοτε από την πολιτική ηγεσία. Είπε χαρακτηριστικά:

«Αντί του ενταφιασμού του Σχεδίου που ακυρώθηκε, όπως παραδεχόταν και ο γεννήτορας του, Ανάν, αναλήφθηκε από σχεδόν όλη την ηγεσία μας μια απίστευτη και αήθης προσπάθεια ανάνηψης του πτώματος Ανάν και επιβολής του στον κυπριακό λαό. Έκτοτε οι ηγέτες της Κύπρου, αντί να σεβαστούν την δημοκρατικά εκπεφρασμένη λαϊκή ετυμηγορία και να αλλάξουν πορεία, επιμένουν πεισματικά στην τερατώδη μετεξέλιξη του Ανάν, στη διζωνική ομοσπονδία.

»Όλοι εμπαίζουν ξεδιάντροπα τους πολίτες ότι, τάχα, η διζωνική είναι η μόνη λύση διότι, λένε παραπλανητικά, στηρίζεται στις αρχές και αξίες της Ευρώπης και στο Κοινοτικό Κεκτημένο. Μέγα ψεύδος! Βάναυσος εμπαιγμός της νοημοσύνης μας. Αδίστακτη παραπλάνηση. Ασύλληπτη πολιτική απάτη!

Θανατηφόρα τερατογένεση

»Ας το ξεκαθαρίσουμε: Η διζωνική είναι η απαίσια και θανατηφόρα τερατογένεση του πτώματος Ανάν, προϊόν αγγλοτουρκικής συμπαιγνίας και, δυστυχώς, ελληνικής υιοθεσίας και αποδοχής ως δήθεν αδήριτης ανάγκης». Ο Σάββας Μ. Ιακωβίδης αφού εξήγησε τι σημαίνει το ΟΧΙ στο ανοσιούργημα Ανάν, υπογράμμισε τα εξής:

Ως Ευρωπαίος πολίτης δικαιούμαι να απαιτώ ένα ευρωπαϊκό, δημοκρατικό, κανονικό, λειτουργικό, βιώσιμο κράτος θεμελιωμένο στο Κοινοτικό Κεκτημένο και στην διεθνή νομιμότητα, στις απαράγραπτες δημοκρατικές αρχές και αξίες, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος Δικαίου. Διότι απλούστατα:

»Δεν θέλω να τουρκέψω. Αρνούμαι να βάλω φέσι. >Δεν θέλω τα παιδιά και τα εγγόνια μου να τουρκέψουν. Δεν θέλω η πατρίδα μας να τουρκέψει. Αρνούμαι υποταγή στον Τούρκο. Το διακύβευμα είναι απλό αλλά ιστορικό και επιτακτικό: Διάσωση ξανά της Κυπριακής Δημοκρατίας με ένα βροντερό ΟΧΙ και στην τουρκοδιζωνική τερατογένεση.

»Και απαίτηση για αλλαγή στρατηγικής και πορεία απελευθέρωσης με αγωνιστική κινητοποίηση του λαού και ασταμάτητη ισχυροποίηση όλων των συντελεστών ισχύος σε συνεργασία με την Μάνα Ελλάδα, φίλες χώρες και εταίρους μας. Ο κυπριακός Ελληνισμός πρέπει να επιβιώσει σε τούτα τα ελληνικά χώματα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Διότι, Μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, η Κύπρος είναι το τελευταίο φυλάκιο του Ελληνισμού. Αν πέσει και αν τουρκέψει, η Ελλάδα και ο Ελληνισμός θα ακρωτηριαστούν θανάσιμα».

Στην παρουσίαση του βιβλίου παρέστησαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κ. Γεώργιος, ο πρώην υπουργός Άμυνας, Φοίβος Κλόκκαρης, ο Δήμαρχος Λύσης Α. Καουρής και ο τέως Δήμαρχος Κυθρέας Π. Καρεκλάς, ο πρώην βουλευτής Ν. Κουτσού, ο πρώην αρχηγός της Ε.Φ. Δημ. Ζερβάκης, ο Πρόεδρος του Κινήματος Απελευθέρωση 2025, Π. Ιωαννίδης και εκπρόσωπος του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και πλήθος πολιτών (Φωτογραφίες: Ανδρέας Μανώλη).