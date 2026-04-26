Η άτυπη Συνοδος Κορυφής της ΕΕ έδειξε για άλλη μια φορά τη «μεροληπτική και άδικη» προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, «την οποία διατηρεί εδώ και χρόνια», υποστήριξε ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ.

Σε δήλωσή του ο Ουστέλ αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την εφαρμογή του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζοντας πως σκοπός της «ελληνοκυπριακής διοίκησης", όπως αποκαλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι "να εμπλέξει την Ευρώπη στις μαξιμαλιστικές πολιτικές της στην Ανατολική Μεσόγειο, να θεσμοθετήσει την αναζήτηση στρατιωτικής προστασίας και να δημιουργήσει ένα πολιτικό μπλοκ κατά της Τουρκίας και της τδβκ".

Είπε ότι «δεν είναι η Τουρκία ή ο τουρκοκυπριακός λαός που κλιμακώνουν τις εντάσεις στην περιοχή", εκφράζοντας τη θέση πως "είναι η ίδια η ελληνοκυπριακή διοίκηση που επανεξοπλίζεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, συνάπτοντας στρατιωτικές συμφωνίες με διάφορες χώρες, μετατρέποντας το νησί σε κόμβο ξένης στρατιωτικής παρουσίας, βυθίζοντας το νησί στο επίκεντρο της σύγκρουσης και χρησιμοποιώντας απειλητική ρητορική τόσο προς την Τουρκία όσο και προς την τδβκ. Η ΕΕ πρέπει να κατανοήσει αυτές τις πραγματικότητες», υποστήριξε.

Είπε πως μια διαρκής, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί εξαρτάται "από την αποδοχή των σημερινών πραγματικοτήτων", προσθέτοντας πως οι ίδιοι παραμένουν "σταθεροί στην υπεράσπιση του οράματος μιας λύσης δύο κρατών βασισμένης στην κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την ισχυρή υποστήριξη της Τουρκία"ς.

«Θα συνεχίσουμε να διατυπώνουμε αυτή την πολιτική σε κάθε βήμα και να την ενισχύουμε με συγκεκριμένα μέτρα. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα υποχωρήσει μπροστά στις πιέσεις. Αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας για την κυριαρχία, την ασφάλεια και ένα αξιοπρεπές μέλλον», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ