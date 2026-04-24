Ο δρόμος Άρσος – Πύλας θα ολοκληρωθεί και η πεδιάδα «Τσαϊχάν» (ΣΣ: το ύψωμα της Πύλας απέναντι από τις Βρετανικές Βάσεις, μετά το τ/κ κοιμητήριο) είναι τ/κ έδαφος, ισχυρίστηκε ο «υπουργός εξωτερικών», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε δηλώσεις του σε διαδικτυακή εκπομπή της Κίπρις ποστασί ο κ. Ερτουγρούλογλου είπε ότι «λόγω παθητικής πολιτικής, η γη που μας ανήκει θεωρήθηκε ως ουδέτερη ζώνη. Ο ΟΗΕ επίσης το υποστήριξε αυτό. Όταν ανοίξαμε τη σελίδα ‘αυτή είναι γη μας’, όταν διεκδικήσαμε τη γη μας, τόσο οι Ελληνοκύπριοι όσο και η Ειρηνευτική Δύναμη ενεπλάκησαν σε ενέργειες προσπαθώντας να μας εμποδίσουν», ισχυρίστηκε.

«Ελληνοκύπριοι κτηνίατροι έθεσαν ζητήματα όπως επιθεωρήσεις και εμβολιασμούς σε τ/κ στάβλους προβάτων στο Τσαϊχάν. Είπαμε ότι θα τους εγκρίναμε μόνο αν έμπαιναν από το σημείο διέλευσης που υποδείξαμε», πρόσθεσε.

Προκλήθηκε πρόβλημα, είπε, και ο αριθμός των στρατιωτών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ αυξήθηκε ξαφνικά και άρχισαν να πετούν ελικόπτερα. Η τ/κ πλευρά, συνέχισε, έστειλε το μήνυμα πως εάν υπερέβαιναν τα όρια θα λάμβαναν «τα απαραίτητα μέτρα».

Σύμφωνα με τον κ. Ερτουγρούλογλου, πραγματοποιούν εβδομαδιαίες συναντήσεις με την αποστολή του ΟΗΕ για να συζητήσουν διάφορα ζητήματα στη ουδέτερη ζώνη. «Βιώνουμε προβλήματα λόγω του θράσους των Ελληνοκυπρίων, της στάσης τους ως να είναι οι ιδιοκτήτης του νησιού και της υποτακτικής στάσης του ΟΗΕ», ενώ χαρακτήρισε τους Βρετανούς «πρόσθετο πρόβλημα στην Πύλα», όπως ισχυρίστηκε εκ νέου.

Δεν είναι μόνο οι Βρετανοί στρατιώτες στη βάση της Δεκέλειας, πρόσθεσε, αλλά και μια βρετανική μονάδα εντός της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για βρετανικό παράγοντα στα γεγονότα.

Ο κ. Ερτουγρούλογλου είπε ότι οι Τουρκοκύπριοι διαμαρτύρονται εδώ και χρόνια λόγω μιας λανθασμένης προσέγγισης στο Κυπριακό, υπενθυμίζοντας τα γεγονότα κατά την κατασκευή του δρόμου της Πύλας και ότι ήρθαν σώμα με σώμα με Βρετανούς στρατιώτες της Ειρηνευτικής Δύναμης.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η πεδιάδα «Τσαϊχάν» είναι τ/κ έδαφος, διερωτώμενος «αν δεν ήταν τουρκικό έδαφος, πού θα πήγαιναν εκεί οι στρατιωτικές μας μονάδες;»

Ο κ. Ερτουγρούλογλου αναφέρθηκε στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας και τις αναφορές ότι «υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη στο νησί» λέγοντας ότι αυτή η πρόταση δεν συμπίπτει με την πολιτική που ακολουθεί ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σημειώνοντας ότι η κυριαρχία εκφράζεται διαφορετικά ως ίση κυριαρχία και ως κυριαρχική ισότητα, ανέφερε ότι η κυριαρχική ισότητα είναι η πολιτική που υποστηρίζει η Τουρκία και ο ίδιος, «ένα νησί, δύο κυριαρχίες, δύο λαοί». Η ίση κυριαρχία, από την άλλη, είπε, σημαίνει «ένα κράτος, μία διεθνής προσωπικότητα» και αυτό δεν συμφωνεί πλήρως με την Τουρκία.

Είναι λάθος, συνέχισε, να λέγεται ότι η πολιτική Έρχιουρμαν ευθυγραμμίζεται με την Τουρκία και διερωτήθηκε γιατί εξαπατάται ο τουρκοκυπριακός «λαός» υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος εξαπατάται μέσω δημοσκοπήσεων που τους ρωτάει εάν θέλουν μια λύση.

Πηγή: ΚΥΠΕ