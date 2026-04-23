Η τουρκική εφημερίδα Τουρκιγέ παρουσιάζει σήμερα τα νέα μέτρα ασφαλείας, που λαμβάνει η Άγκυρα, στην ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στην Κύπρο, προκειμένου να «αντιμετωπιστούν απειλές» από Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρο.

«Η Άγκυρα χάλασε το σχέδιο Ελλάδας, Ισραήλ και Ε/Κ: “Τουρκική κλειδαριά” στη Μεσόγειο απέναντι στη συμμαχία του κακού», τιτλοφορείται το σχετικό δημοσίευμα.





Ενεργοποίηση νέου συστήματος “ΓΚΟΤΣ-ΣΙΣ” στην κατεχόμενη Κύπρο





Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Τουρκία προχωρά στην ενεργοποίηση ενός νέου μηχανισμού ελέγχου μετακινήσεων και ασφάλειας στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, με στόχο την παρακολούθηση κάθε μορφής κινητικότητας. Το όνομα σημαίνει ‘Σύστημα Μετανάστευσης’ και «θα ενεργοποιηθεί απέναντι στα σχέδια Ισραήλ–Ελλάδας–E/Κ για την αποσταθεροποίηση των κατεχομένων. Οι μετακινήσεις και οι κατασκοπευτικές δραστηριότητες θα παρακολουθούνται ψηφιακά και θα αποτρέπονται οι διεισδύσεις στη Βόρεια Κύπρο», σύμφωνα με την Τουρκιγέ.





Όπως αναφέρεται: «Με το σύστημα Γκιοτς-Σις που θα παραχωρηθεί στην κυβέρνηση της ΤΔΒΚ, πέρα από τα συστήματα POL-NET και UYAP, θα τεθεί υπό έλεγχο ο πληθυσμός και όλη η κινητικότητα μεταναστών»





“Κλείδωμα” της Κύπρου απέναντι σε εξωτερικές επιρροές

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, στόχος της νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας είναι η πλήρης αποτροπή εξωτερικών παρεμβάσεων και διεισδύσεων στην κατεχόμενη Κύπρο.

«Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί πλήρως η διείσδυση και η δράση των χωρών της συμμαχίας του κακού στην ΤΔΒΚ», σχολιάζει η Τουρκιγέ.\

Ασφάλεια και γεωπολιτική διάσταση της Κύπρου





Ο απόστρατος Τούρκος υποστράτηγος και ακαδημαϊκός Φαχρί Ερενέλ, σε δηλώσεις του στο ίδιο ρεπορτάζ, αναφέρεται στην αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία της Κύπρου.

Όπως σημειώνει: «Στόχος είναι η εσωτερική κατάλυση της ΤΔΒΚ και η προετοιμασία της για εξωτερικές παρεμβάσεις. Οι προσπάθειες διείσδυσης των Ε/Κ, οι επιθέσεις κατά της τουρκικής πλευράς και η παρουσία χιλιάδων φοιτητών και ψυχαγωγικών δομών συνιστούν απειλή εθνικής ασφάλειας για την Κύπρο. Η Κύπρος δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται επιπόλαια».





Ισραήλ και ευρύτερη στρατηγική

Ο ίδιος αναλυτής συνδέει τις εξελίξεις με την ευρύτερη στρατηγική του Ισραήλ στην περιοχή, κάνοντας λόγο για διαρκή γεωπολιτική κινητικότητα.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως «η δήλωση του Χακάν Φιντάν ότι “το Ισραήλ δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εχθρούς” είναι πολύ σημαντική. Επίσης η φράση ότι “το Ιράν ήταν πρόβα, ο πραγματικός στόχος είναι η Τουρκία” είναι κρίσιμη κατά το δημοσίευμα. Το Ισραήλ δεν θα σταματήσει μέχρι να φτάσει στα σύνορα της “Γης της Επαγγελίας”», ισχυρίζεται και προσθέτει πως «το Ισραήλ έχει ήδη φέρει τις ΗΠΑ στο πλευρό του στη σύγκρουση με το Ιράν και έχει καταφέρει να αποσταθεροποιήσει το ΝΑΤΟ μέσω του Ιράν. Τα σχέδια για την Κύπρο εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Στόχος τους είναι η αποδυνάμωση της ΤΔΒΚ εκ των έσω και η μετατροπή της σε μια περιοχή που θα μπορεί να τεθεί εκτός τουρκικού ελέγχου».



Διαβάστε επίσης: Ψευδοκράτος: Παραχώρησε άλλες 53 «υπηκοότητες» το «υπουργικό συμβούλιο»







