Σε αιχμηρό τόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε δημόσια στον πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, υπεθυμίζοντας το ζήτημα της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής κυπριακού εδάφους.

Η αντίδραση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ήρθε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, με αφορμή πρόσφατες αναφορές του Σαρλ Μισέλ, στις οποίες χαρακτήρισε την Τουρκία ως «βασικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ», «κλειδί εταίρο σε θέματα μετανάστευσης», «ενεργειακό διάδρομο» και «σημαντικό παράγοντα άμυνας στα σύνορα της Ευρώπης», προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη δεν ενισχύεται με δύο μέτρα και δύο σταθμά ούτε με απλοποίηση της πραγματικότητας».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απάντησε «αγαπητέ Σαρλ, αφού μιλάς για δύο μέτρα και δύο σταθμά, επίτρεψέ μου να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και συνεχίζει να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος».