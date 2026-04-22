Την πεποίθηση ότι για να μπορέσει να διασφαλιστεί το μέλλον της χώρας και του λαού μας, Ε/κ και Τ/κ, πρέπει να επιτευχθεί λύση στο Κυπριακό εξέφρασαν όλοι, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου μετά από τις συναντήσεις που είχε ως επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματός του σήμερα με τους δύο πρώην ηγέτες των Τ/κ, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και Μουσταφά Ακιντζί.

Μιλώντας μετά από τη δεύτερη συνάντηση, αυτή με τον κ. Ακιντζί, ο κ. Στεφάνου είπε ότι ανεξαρτήτως των δυσκολιών θα πρέπει να επιμένουμε στην προσπάθεια για να διαρρηχθεί το αδιέξοδο και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες με στόχο να ολοκληρωθεί μια προσπάθεια που ξεκίνησε χρόνια πριν και να μπορέσουμε να επανενώσουμε τον τόπο και τον λαό μας. «Και μαζί, Ε/κ και Τ/κ, να καθορίζουν το δικό τους μέλλον, τη δική τους ζωή».

Ο κ. Στεφάνου χαρακτήρισε τις συναντήσεις πολύ δημιουργικές και θετικές. Συζήτησαν, είπε, την παρούσα φάση του Κυπριακού και την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην Κύπρο με φόντο το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό, αλλά και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας, η οποία αναπόφευκτα επηρεάζει με διάφορους τρόπους και το Κυπριακό

Είχαν την ευκαιρία με τους δύο έμπειρους Τ/κ πολιτικούς, συνέχισε, ν’ ανταλλάξουν διάφορες απόψεις, διάφορες σκέψεις, πολύ χρήσιμες και για το ΑΚΕΛ που ως κόμμα επιμένει και θα συνεχίσει να επιμένει για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό.

Είναι πολύ σημαντικό, δήλωσε ο κ. Στεφάνου, «όταν μιλούμε για λύση να ξεκινούμε από το σημείο της επαναβεβαίωσης όσων έχουμε συμφωνήσει, από την βάση λύσης που είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί και όλα αυτά τα στοιχεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά, για να στηρίξουμε την συνέχεια της προσπάθειας για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό».

Οι κ. Ταλάτ και Ακιντζί δεν προέβησαν σε δηλώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ