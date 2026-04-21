Συνεχίζουν απτόητοι την βεβήλωση των κοιμητηρίων στην Κερύνεια, οι Αττίλες.

Μετά τις σύλληση τάφων και τους σπασμένους σταυρούς, περάσαμε πλέον στο άκρον άωτον της ιεροσυλίας, να ξεθάβονται οι νεκροί Κερυνειώτες.

Οι θλιβερές εικόνες που βλέπουμε δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες.

Το τελευταίο διάστημα φέρεται να έχουν γίνει εκταφές οστών, ενώ στη θέση τους θάφτηκαν, σύμφωνα με καταγγελίες, Ρώσοι και Ουκρανοί που διέμεναν παράνομα στα κατεχόμενα.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της κατεχόμενης Κερύνειας, Ιωσήφ Βιολάρης, «είδαμε με έκπληξη μας, ειδικά στο βόρειο τμήμα που συνορεύει με το κοιμητήρια των Βρετανών θάβονταν ξένοι, κυρίως ορθόδοξοι Ρώσοι.

Και επειδή άρχισε να γεμίζει ο κενός χώρος αντιληφθήκαμε ότι κάπου θάβουν σε σημεία που έχουμε και δικούς μας τάφους.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο τι απέγιναν τα οστά που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, απομακρύνθηκαν από τα κοιμητήρια.

Την ίδια ώρα, καταγράφονται και άλλες ανησυχητικές εξελίξεις.

Ερωτήματα εγείρονται και για την αφαίρεση του σταυρού από το καμπαναριό του ιστορικού ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με τις κατοχικές αρχές να δηλώνουν άγνοια.

Ανασκαφές σε πολλαπλά σημεία

Σύμφωνα με τον Ε/κ εκπρόσωπος της ΔΕΑ, Λεωνίδα Παντελίδη, «αυτή την στιγμή γίνονται ανασκαφές στην κάτω Δερύνεια, στον Άγιο Μέμνωνα για 12 πολίτες γυναίκες και παιδιά έχουμε δύο πιθανά σημεία.

Ενθαρρυντικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων, παραμένουν κάποια ευρήματα, για εντοπισμό ομαδικών τάφων παρά τις προηγούμενες άκαρπες προσπάθειες.

«Είμαστε επίσης στον Καραβά πολύ κοντά στο σημείο απόβασης, όπου σε πηγάδι σε βάθος 12 μέτρων εντοπίστηκαν οστά με στρατιωτικό ρουχισμό», σημείωσε.

Το συγκεκριμένο πηγάδι, βάθους 30 μέτρων, δημιουργεί την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα ευρήματα, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Τίμησαν τη μνήμη των ηρώων

Η πολιτεία τίμησε τη μνήμη όλων των ηρώων, στο πλαίσιο του 41ου Μαραθωνίου Αγάπης Αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, «η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, να ενισχύει τις διαδικασίες έρευνας, εκταφής και ταυτοποίησης, και να διατηρεί το ζήτημα σταθερά στις προτεραιότητες της δημόσιας πολιτικής».

Ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος τόνισε ότι «για μια ακόμη φορά καλούμαστε να μην υποκύψουμε στη ραστώνη των ημερών, αλλά να εργαζόμαστε ακατάπαυστα και να αναπτερώνουμε συνεχώς την ελπίδα ανεύρεσης των αγνοούμενών μας».

Οι οργανώσεις των συγγενών έστειλαν ισχυρό μήνυμα συνέχισης των προσπαθειών, ζητώντας απαντήσεις και δικαιοσύνη.