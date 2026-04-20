Την δέσμευση του ΡΤΚ στην διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία εξέφρασε η Πρόεδρος του κόμματος της τ/κ αντιπολίτευσης, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί, σε συνάντησή της με την Αναπληρώτρια ΓΓ του ΟΗΕ για πολιτικές υποθέσεις, Ρόζμαρι ντι Κάρλο στο περιθώριο του διπλωματικού φόρουμ της Αττάλειας.

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ, η συνάντηση έγινε χθες και σε αυτή συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις και το μέλλον της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες και οι διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση του ΡΤΚ, προστίθεται, για μια διαρκή και βιώσιμη λύση στην Κύπρο που θα βασίζεται στην πολιτική ισότητα και μια δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία.

Ανακοίνωση του ΡΤΚ αναφέρει ότι το κόμμα θεωρεί θεμελιώδη ευθύνη να συμβάλει ενεργά στην αναζήτηση λύσεων «που βασίζονται στον διάλογο και τη διπλωματία, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, και να συνεχίσει αποφασιστικά τις διεθνείς επαφές του με στόχο την οικοδόμηση διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας και ενός κοινού μέλλοντος στην Κύπρο».

Άλλη ανακοίνωση του ΡΤΚ, αναφέρει ότι η Πρόεδρος του ΡΤΚ μαζί με τον γραμματέα διεθνών σχέσεων, Φικρί Τορός, είχαν συνάντηση και πάλι στο περιθώριο του διπλωματικού φόρουμ της Αττάλειας με την Υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Αϊσέ Μπερίς Εκιντζί, με την οποία συζήτησαν την εκπροσώπηση του τ/κ «λαού» στη διεθνή σκηνή, την αύξηση των πολιτικών και διπλωματικών επαφών και «τη δημιουργία ισχυρών, θεσμοθετημένων και βιώσιμων σχέσεων με την Τουρκία βασισμένων στην αμοιβαία εμπιστοσύνη».

Η Πρόεδρος του ΡΤΚ, προστίθεται, τόνισε τη σημασία των θεσμοθετημένων και βιώσιμων σχέσεων βασισμένων στην αμοιβαία εμπιστοσύνη με την Τουρκία ενώ και οι δύο επεσήμαναν την κρίσιμη σημασία της πολυμερούς διπλωματίας για την αποκατάσταση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται, συμμερίστηκαν την άποψη ότι το πλαίσιο που παρουσίασε ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιούρμαν, σχετικά με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού προσφέρει μια ισχυρή βάση για μια προοπτική λύσης.

Στη συνάντηση τονίστηκε επίσης ότι μια συνολική λύση στο Κυπριακό, βασισμένη στην πολιτική ισότητα και υποστηριζόμενη από το διεθνές δίκαιο, είναι απαραίτητη για την εγκαθίδρυση μιας διαρκούς αρχιτεκτονικής ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνεται.

Στην ανακοίνωσή του το ΡΤΚ αναφέρει ότι θα συνεχίσει αποφασιστικά τις προσπάθειες για την ενίσχυση της εκπροσώπησης του τ/κ «λαού» στη διεθνή σκηνή.

