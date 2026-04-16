Σε ανάρτηση προέβη η τουρκική προεδρία μετά τη συνάντηση Ερχιουρμάν-Ερντογάν.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι «οι στρατιωτικές δυνάμεις που αποστέλλονται στο νησί από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με το πρόσχημα του πολέμου στο Ιράν δεν πρέπει να παραμείνουν εκεί μόνιμα».

Επιπλέον, τόνισε ότι «η Τουρκία είναι έτοιμη να λάβει κάθε μέτρο για την υπεράσπιση του ψευδοκράτους».

«Όσον αφορά το Κυπριακό ζήτημα, το οποίο βρίσκεται στην ατζέντα μας από το 1963, έχει έρθει πλέον η ώρα να επιτευχθεί μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση. Από αυτό εδώ το βήμα, καλώ για άλλη μια φορά να τερματιστεί η παράνομη απομόνωση την οποία υφίστανται οι Τουρκοκύπριοι και θα ήθελα να εκφράσω την προσδοκία μας για υποστήριξη σε αυτό το θέμα», σημείωσε.