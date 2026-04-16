Ο Αμερικανός γερουσιαστής Chris Van Hollen (Δημοκρατικός) εξέφρασε έντονη ανησυχία κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας για τον διορισμό του John Breslow, πολιτικού διορισμένου από την κυβέρνηση Τραμπ, ως νέου πρέσβη των ΗΠΑ στη Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ και της «Καθημερινής» στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη, ο Van Hollen επισήμανε ότι η θέση απαιτεί βαθιά τεχνογνωσία λόγω της «σύνθετης ιστορίας» του νησιού και των εντάσεων στην περιοχή. Ο Breslow, που προέρχεται από την Αριζόνα, δεν θεωρείται διπλωμάτης καριέρας, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για την επάρκειά του σε ένα τόσο ευαίσθητο πόστο.



