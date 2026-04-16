Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σήμερα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια χρονική συγκυρία που συνδέεται με τις διεθνείς διεργασίες για το Κυπριακό.

Η συνάντηση των δύο ηγετών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενδέχεται να συνδέεται με τις επικείμενες διπλωματικές εξελίξεις.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγο πριν από τη συμμετοχή στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας το Σάββατο, αλλά και εν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για το Κυπριακό.