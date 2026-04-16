Η ειρηνευτική δύναμη παραμένει στην περιοχή της Πύλας, συνεργαζόμενη με όλα τα μέρη για να διασφαλίσει την ηρεμία, ανέφερε στο ΚΥΠΕ την Πέμπτη ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή, ο κ. Σιντίκ ανέφερε ότι επικρατεί ηρεμία.

«Παραμένουμε παρόντες στην περιοχή της Πύλας, συνεργαζόμενοι με όλα τα μέρη για να διασφαλίσουμε την ηρεμία. Η πρόληψη των εντάσεων και η διατήρηση του status quo παραμένουν οι πιο σημαντικές προτεραιότητές μας», είπε ο κ. Σιντίκ.

Διαβάστε επίσης: Πέργαμος: Απομακρύνθηκαν τα άρματα αλλά παρέμεινε η τουρκική σημαία (VID)

Πηγή: ΚΥΠΕ