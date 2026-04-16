Φωτογραφία από τα κατοχικά τανκς στο Πέργαμος ανάρτησε ο Υποψήφιος Βουλευτής Λευκωσίας με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Όζ Καραχάν.

Αυτούσια η ανάρτηση:

Χθες, μέσα ενημέρωσης στα κατεχόμενα δημοσίευσαν φωτογραφία ενός παράνομου Τούρκου εποίκου, που παρουσιάζεται ως ο λεγόμενος «Δήμαρχος Περγάμου», να ποζάρει ανάμεσα σε κατοχικά τουρκικά τανκς στραμμένα προς την Πύλα. Η φωτογραφία αποσύρθηκε άρον άρον, ύστερα από εντολή στρατιωτικού του κατοχικού καθεστώτος.

Όσα συμβαίνουν σήμερα στην Πύλα είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που, μέχρι σήμερα, επέλεξε να κάθεται σε τραπέζια με τους όρους της Τουρκίας.

Στις 22 Αυγούστου 2023 άρχισαν έργα οδοποιίας στη νεκρή ζώνη του ΟΗΕ ανάμεσα στην Άρσος και την Πύλα. Μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ που βρίσκονταν στην περιοχή δέχθηκαν επίθεση και τα οχήματά τους υπέστησαν ζημιές. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκαζε την Τουρκία για τις επιθέσεις εναντίον των κυανόκρανων. Οι ζημιές που υπέστη ο ΟΗΕ αποζημιώθηκαν από την Τουρκία. Ο δρόμος, ωστόσο, δεν κατασκευάστηκε.

Χθες, στο ίδιο ακριβώς σημείο, αναπτύχθηκαν τανκς και στρατιώτες. Ο πραγματικός στόχος πίσω από αυτή την πρόκληση είναι να επιβληθεί αυτός ο δρόμος μέσω δημιουργίας έντασης, τετελεσμένων και ωμής επιβολής. Ο στόχος είναι η κατοχή της νεκρής ζώνης και η διάνοιξη ενός άμεσου στρατιωτικού δρόμου προς την Πύλα.

Αυτό ήταν απολύτως προβλέψιμο. Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, το ψευδοκράτος ανακήρυξε την περιοχή ανάμεσα στο Άρσος–Πέργαμος–Πύλα, που βρίσκεται υπό έλεγχο του ΟΗΕ και άρα τεχνικά υπό τον ενεργό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε δήθεν «έδαφος της ΤΔΒΚ». Και τώρα τοποθετεί στρατό και τανκς στην ίδια ακριβώς περιοχή. Κι όμως, το πολιτικό σύστημα της χώρας μας εξακολουθεί να συμπεριφέρεται σαν να μην αντιλαμβάνεται τι σημαίνουν όλα αυτά.

Και τι έκανε ο Χριστοδουλίδης και η κυβέρνησή του μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες;

Όπως πάντα, συνέχισαν να πολιτεύονται σαν να μη συνέβη τίποτα. Συνέχισαν μάλιστα και τις κενές συζητήσεις με τον Ερχιουρμάν, τον εκπρόσωπο του κατοχικού καθεστώτος.

Ο Ερχιουρμάν, που εξελέγη από παράνομους εποίκους και που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να αναγνωρίζει, έκανε πριν από λίγες ημέρες προκλητικές δηλώσεις χρησιμοποιώντας την τουρκική ονομασία που επιβλήθηκε παράνομα τις τελευταίες ημέρες στην κατεχόμενη περιοχή — το λεγόμενο «Çayhan Düzü».

Με λίγα λόγια, η Τουρκία, η οποία ήδη προωθεί ύπουλα τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός προς περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δυτική Λευκωσία και αλλού, συνεχίζει πλέον να καταλαμβάνει νέες περιοχές με τανκς, χωρίς καν να αισθάνεται την ανάγκη να το κρύψει.

Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά; Όπως λέγαμε πάντοτε, η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για καμία λύση, όποιο όνομα κι αν της δοθεί. Όπως επαναλαμβάνεται από τους Τούρκους κρατικούς αξιωματούχους από την εποχή του Νιχάτ Ερίμ το 1955 μέχρι σήμερα, η Τουρκία χρησιμοποιεί τα τραπέζια των διαπραγματεύσεων ως προκάλυμμα, συνεχίζει τον εποικιστικό αποικισμό και αποκαλύπτει ξανά τον στόχο της να καταλάβει ολόκληρο το νησί όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Για να κατανοήσει κανείς τη σοβαρότητα όσων συμβαίνουν, αρκεί να δει ακόμη και την ανακοίνωση της UNFICYP, η οποία συνήθως προτιμά να τηρεί στάση ευνοϊκή προς την Τουρκία.

Υπάρχουν μερικές πολύ απλές αλήθειες σε αυτό το νησί. Η κατοχή της Κύπρου είναι η θεμελιώδης αιτία της σήψης που βιώνουμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας — στην οικονομία, στη διαφθορά, στην παράνομη μετανάστευση και στην περιβαλλοντική καταστροφή. Κι όμως, αυτό είναι ακριβώς το ζήτημα που η πολιτική ελίτ αντιμετωπίζει απλώς ως υπόθεση καριέρας, το προσπερνά με κούφια ρητορική και στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνει τίποτα γι’ αυτό. Δεν μπορείς να αποφεύγεις να μιλάς για την κατοχή, που είναι η ρίζα των πάντων, και αντί γι’ αυτό να χτίζεις πολιτική πάνω στις συνέπειές της με ωραιοποιημένες φράσεις, λες και η Κύπρος δεν είναι μια χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο με το 40% του εδάφους της υπό κατοχή, αλλά κάπου στη Σκανδιναβία.

Η ιστορία είναι γεμάτη από λαούς και πολιτισμούς που εξαφανίστηκαν. Το γεγονός ότι ορισμένοι ενοχλούνται όταν μιλάμε για την ελευθερία της Κύπρου δεν πρόκειται να μας σταματήσει. Θα συνεχίσουμε να λέμε στον λαό μας την αλήθεια και να ξεκαθαρίζουμε ότι η πραγματικότητα που ζούμε είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

