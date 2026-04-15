Δεν υπήρξαν συγκρούσεις και η κατάσταση στην περιοχή της Πύλας ήταν ήρεμη σήμερα το πρωί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, την Τετάρτη, απαντώντας σε ερώτηση ο εκπρόσωπος τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, τονίζοντας πως ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και Επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης, Χασίν Ντιάν, "παροτρύνει για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στην Πύλα, με σεβασμό στους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ".

Ο κ. Σιντίκ ανέφερε πως «οι ειρηνευτές του ΟΗΕ έχουν εντείνει τις περιπολίες και διατηρούν ορατή παρουσία επί τόπου, μετά την παρατήρηση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακού προσωπικού ασφαλείας στην υπό τον έλεγχο των ΗΕ νεκρή ζώνη".

Ο κ. Σιντίκ υπογράμμισε, δε, ότι δεν υπήρξαν συγκρούσεις, όπως αναφέρθηκε σε μέσα ενημέρωσης, διαβεβαιώνοντας ότι επικρατεί ηρεμία στην περιοχή.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι «η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεργάζεται ενεργά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την αποκατάσταση του προυπάρχοντος καθεστώτος και για την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ηρεμία και τη σταθερότητα στην περιοχή». Σημείωσε, ακόμα, πως «η διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας σε όλη τη νεκρή ζώνη παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ».

Επίσης, ο κ. Σιντίκ ανέφερε πως η ειρηνευτιή δύναμη υπενθυμίζει ότι «η μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση των όρων εντολής της αποστολής», και ότι «ο σεβασμός των όρων εντολής της αποστολής είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της σταθερότητας σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή».

Πηγή: ΚΥΠΕ