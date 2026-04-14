Η περιοχή στην οποία αναφέρεται στη δήλωσή της η ΟΥΝΦΙΚΥΠ "δεν είναι στη νεκρή ζώνη αλλά είναι εξολοκλήρου εντός του εδάφους και στην κυριαρχία της τδβκ" υποστηρίζει με ανακοίνωσή του το "υπουργείο εξωτερικών" του ψευδοκράτους, χαρακτηρίζοντας τη δήλωση της ειρηνευτικής δύναμης ως "απαράδεκτη".

«Με αυτή τη δήλωση, η ΟΥΝΦΙΚΥΠ απέδειξε για άλλη μια φορά ξεκάθαρα ότι έχει παρεκκλίνει από την αρχή της αμεροληψίας. Αυτή η στάση, η οποία στοχοποιεί την τουρκοκυπριακή πλευρά με αβάσιμες κατηγορίες, δεν βοηθά στην αποκατάσταση της αμαυρωμένης φήμης του θεσμού ανάμεσα στους Τουρκοκυπρίους», σημειώνει το ‘υπεξ’.

Την ίδια ώρα, καταδικάζει την τοποθέτηση του ΟΗΕ σχετικά με την κατ’ ισχυρισμόν επίθεση εναντίον Τουρκοκυπρίων, η οποία, όπως λέει, σημειώθηκε στην επέτειο της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, σημειώνοντας πως «αποφεύχθηκε η ρητή δήλωση της ταυτότητας των δραστών» και ότι «υιοθετήθηκε μια κατηγορηματική και προκατειλημμένη γλώσσα όσον αφορά την τουρκοκυπριακή πλευρά».

Παράλληλα, το ‘υπεξ’ καλεί την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία, όπως λέει, «έχει λάβει άδεια να διεξάγει τις δραστηριότητές της στη χώρα μας με πνεύμα καλής θέλησης από εμάς, να σεβαστεί την εντολή και την εξουσία της», επισημαίνοντας ότι «πρέπει να δείξει την ίδια ευαισθησία προς την άλλη πλευρά» και ότι «ο σεβασμός είναι κάτι το αμοιβαίο».

«Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πλέον αναπόφευκτη ανάγκη το μοντέλο σχέσεων που διατηρεί η ΟΥΝΦΙΚΥΠ με την ελληνοκυπριακή πλευρά, βάσει της Συμφωνίας για το Καθεστώς των Δυνάμεων (SOFA), να καθιερωθεί και με τη χώρα μας σε νόμιμη και ισότιμη βάση, σύμφωνα με τα αιτήματα που υποβάλλουμε για αυτό το θέμα εδώ και αρκετό καιρό», καταλήγει το "υπεξ".



Πηγή: ΚΥΠΕ