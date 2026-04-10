Είναι σαφές ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν είναι ειλικρινείς για μια λύση στην Κύπρο, ισχυρίστηκε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, Τζεβντέτ Γιλμάζ εμμένοντας στη θέση για λύση δύο κρατών, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ στην Άγκυρα για το νέο οικονομικό πρωτόκολλο Τουρκίας – ψευδοκράτους 2026.

«Ποτέ δεν ήθελαν και δεν θέλουν, να μοιραστούν την πολιτική εξουσία και την ευημερία σε ισότιμη βάση με τον τουρκοκυπριακό λαό, που είναι συνιδιοκτήτες του νησιού. Βλέπουν τον τουρκοκυπριακό λαό ως μειονότητα και προσπαθούν να τον συνδέσουν με το λεγόμενο κράτος τους. Η στάση τους σε κάθε συνάντηση και η ανταπόκρισή τους σε κάθε θετική έκκληση το καταδεικνύει ξεκάθαρα», υποστήριξε.

Ο πιο ρεαλιστικός τρόπος για να βρεθεί μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό είναι μέσω της συνύπαρξης «δύο κρατών» στο νησί, επανέλαβε τον τουρκικό ισχυρισμό ο κ. Γιλμάζ. «Κανείς δεν μπορεί να βρει λύση κλείνοντας τα μάτια του στις πραγματικότητες στο νησί». Η ύπαρξη δύο κρατών, συνέχισε, δεν εμποδίζει τη συνεργασία. «Φυσικά, θα πρέπει να εξεταστεί κάθε είδους συνεργασία που θα ωφελήσει ολόκληρο το νησί».

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει πλέον να γίνει κατανοητό από τη διεθνή κοινότητα ότι καμία πρόταση που δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες του νησιού και τη βούληση και των δύο πλευρών δεν θα οδηγήσει σε μια δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη λύση. Ο δρόμος προς την ειρηνική συνύπαρξη μετά από μια διαρκή λύση στο νησί, πρόσθεσε, έγκειται στην κατανόηση και αποδοχή από όλες τις πλευρές των «νόμιμων και εγγενών δικαιωμάτων και της κυριαρχικής ισότητας του τουρκοκυπριακού λαού».

Κατά τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, η ελάχιστη εκδήλωση αυτών των εγγενών δικαιωμάτων είναι η άρση «της άδικης και απάνθρωπης απομόνωσης που έχει επιβληθεί στην τουρκοκυπριακή πλευρά», λέγοντας ότι στον σημερινό κόσμο, αυτές οι απομονώσεις έχουν ουσιαστικά χάσει το νόημά τους σε πολλούς τομείς. «Στην εθνική μας υπόθεση, το Κυπριακό, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε ώμο με ώμο τον δίκαιο αγώνα μας με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας με όλες μας τις δυνάμεις».

Ο Τζεβντέτ Γιλμάζ μίλησε επίσης για κινδύνους για την ασφάλεια του νησιού, ισχυριζόμενος ότι αυξήθηκαν με τις αποφάσεις που έλαβε η «ε/κ διοίκηση», ενεργώντας σαν να κατέχει ολόκληρο το νησί. Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε στάση που αγνοεί το ότι η «τδβκ είναι ένα κυρίαρχο και ισότιμο κράτος στο νησί είναι άκυρη από την οπτική γωνία της Δημοκρατίας της Τουρκίας».

Οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί και αδελφές μας πρέπει να είναι ήσυχοι. Όσο κι αν η ελληνοκυπριακή πλευρά εξοπλίζεται, όσο κι αν προσπαθεί να ανοίξει το νησί στη χρήση τρίτων χωρών, όσο υπάρχει η Τουρκία, θα συνεχίσετε να ζείτε με ασφάλεια υπό τη δική σας σημαία».

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, αναπτύχθηκαν στο ψευδοκράτος τα 6 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας HİSAR στις 9 Μαρτίου λέγοντας δε ότι τα «ναυτικά μέσα αύξησαν επίσης την παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Γνωρίζουμε και παρακολουθούμε στενά ότι ορισμένες χώρες έχουν στρατιωτικές παρουσίες στην περιοχή μας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επικαλούμενες τις λεγόμενες ανησυχίες ασφαλείας της ε/κ διοίκησης. Τα στρατιωτικά μέσα που αναπτύσσονται στην περιοχή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μόνιμα. Διαφορετικά, η ευαίσθητη ισορροπία που υπάρχει στο νησί της Κύπρου θα διαταραχθεί».

Όλες οι προσπάθειές τους, κατέληξε, στοχεύουν στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των Τ/κ και στη διασφάλιση του μέλλοντος και της ευημερίας της «τδβκ» για πάντα.

Πηγή: ΚΥΠΕ