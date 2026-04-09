Κριτική στις εκδηλώσεις και δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της ΕΟΚΑ άσκησε το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου στην Άγκυρα, όπου αξιωματούχοι του υπουργείου απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι οι αναφορές στην ΕΟΚΑ ως «αγώνας ελευθερίας» αποτελούν μονομερή και στρεβλή ανάγνωση της ιστορίας, η οποία –κατά την Άγκυρα– επηρεάζει αρνητικά το κλίμα εμπιστοσύνης στο νησί.

«Η παρουσίαση των βίαιων ενεργειών που πραγματοποίησε στο παρελθόν στο νησί της Κύπρου η τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ ως “αγώνας ελευθερίας”, μέσω μονομερών και διαστρεβλωμένων αφηγήσεων, βλάπτει τις προσπάθειες για μια διαρκή λύση στο νησί και το υφιστάμενο κλίμα εμπιστοσύνης».

Κατηγορίες για διαστρέβλωση της ιστορίας

Στο ίδιο πλαίσιο, το τουρκικό ΥΠΑΜ ανέφερε ότι οι εκδηλώσεις και οι ανακοινώσεις για την επέτειο ίδρυσης της ΕΟΚΑ αποτελούν, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, ένδειξη ότι συνεχίζεται η διαστρέβλωση ιστορικών γεγονότων.

«Οι ανακοινώσεις και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ αποτελούν σαφή ένδειξη ότι τα ιστορικά γεγονότα συνεχίζουν να διαστρεβλώνονται και να παρερμηνεύονται».

Αναφορά σε «προκλητικές ενέργειες» κατά της «ΤΔΒΚ»

Η τουρκική πλευρά συνέδεσε επίσης τη ρητορική γύρω από την ΕΟΚΑ με πρόσφατα περιστατικά που –κατά την Άγκυρα– στρέφονται εναντίον αμάχων στα Κατεχόμενα, κάνοντας λόγο για στρεβλή νοοτροπία.

«Η μεταφορά αυτής της στρεβλής προσέγγισης στα παιδιά και στους νέους στην ελληνοκυπριακή πλευρά αποδυναμώνει τα θεμέλια για αμοιβαίο διάλογο και κατανόηση στο νησί. Οι πρόσφατες προκλητικές ενέργειες που στοχεύουν αμάχους στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου αποτελούν επίσης αντανάκλαση αυτής της στρεβλής νοοτροπίας».

Μήνυμα για μέτρα ασφαλείας και αποφυγή έντασης

Τέλος, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, καλώντας παράλληλα σε αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση στο νησί.

«Η τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως πάντα, διατηρεί την εποικοδομητική και καλόπιστη προσέγγισή της για την εγκαθίδρυση μιας δίκαιης, διαρκούς και βιώσιμης λύσης στο νησί. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε ότι λαμβάνουμε με αποφασιστικότητα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε απειλή και πράξη βίας που στρέφεται κατά της ασφάλειας του τουρκοκυπριακού λαού και της κυριαρχίας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Η αποφυγή πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση στο νησί και η επικράτηση της κοινής λογικής έχουν μεγάλη σημασία για τη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας που εγκαθιδρύθηκαν με την Ειρηνευτική Επιχείρηση της Κύπρου το 1974».