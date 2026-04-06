Ισχυρά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί στη «βουλή» ενόψει της διαμαρτυρίας των 62 οργανώσεων και συντεχνιών μέλη των οποίων συγκεντρώνονται αυτή την ώρα σε διαφορετικά σημεία της κατεχόμενης Λευκωσίας για να πορευθούν και να βρεθούν έξω από το κτίριο της νέας «βουλής», όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ.

Όπως μεταδίδεται και φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο στις τ/κ ιστοσελίδες, έξω από την «βουλή» έχουν τοποθετηθεί περισσότερα κιγκλιδώματα από την «αστυνομία» απ’ ότι την περασμένη Δευτέρα, ενώ βρίσκεται εκεί μεγαλύτερος αριθμός «αστυνομικών». Βρίσκονται επιτόπου και πυροσβεστικά οχήματα με αντλίες νερού. Την περασμένη Δευτέρα έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι αντλίες νερού, αλλά παρεμποδίστηκε αυτό από τους διαμαρτυρόμενους.

Να σημειωθεί ότι πολλοί πρόεδροι, μέλη ηγεσιών αλλά και κάποια μέλη των συντεχνιών που συμμετείχαν στην διαμαρτυρία μπροστά από την «βουλή» την περασμένη Δευτέρα κλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην «αστυνομική διεύθυνση» Λευκωσίας και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ζημιές, αντίσταση και ξυλοδαρμό «αστυνομικών», καθώς και υποκίνησης εξέγερσης.

Τ/κ εφημερίδες σήμερα γράφουν ότι οικογένειες και κηδεμόνες μαθητών αντιδρούν στην νέα απεργία των εκπαιδευτικών οργανώσεων λόγω της νέας αναβολής των εκ νέου προγραμματισμένων για σήμερα εξετάσεων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση που αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την περασμένη Δευτέρα, αλλά αναβλήθηκαν για σήμερα λόγω της απεργίας και της διαμαρτυρίας τότε, στην οποία συμμετέχουν οι συντεχνίες των δασκάλων και των καθηγητών.

Η «Ντιαλόγγκ» με τίτλο «Ήρθε η ώρα» φιλοξενεί δηλώσεις πολιτών που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν πρόωρες «βουλευτικές εκλογές» για να λυθεί το θέμα της πολιτικής έντασης που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η «συγκυβέρνηση» σκέφτεται για «βουλευτικές» τον Σεπτέμβριο αντί τον Ιανουάριο του 2027 που είναι η κανονική ημερομηνία, ενώ τα κόμματα της «αντιπολίτευσης» εδώ και μήνες μιλούν για την ανάγκη πρόωρων «βουλευτικών». Οι πολίτες πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει «ανανέωση της εμπιστοσύνης» ενώ κάποιοι θεωρούν πως πρέπει να υπάρξει και αλλαγή του «συστήματος εξουσίας» στα κατεχόμενα και να περάσουν σε «προεδρικό».

Πηγή: ΚΥΠΕ