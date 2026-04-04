Τον γιο του Ταγίπ Ερντογάν, Μπιλάλ φέρεται να έχει δωροδοκήσει ο Μουράτ Σιαχίν, διευθυντής του ξενοδοχείου Chamada και επιχειρηματίας, που διαμένει στο ψευδοκράτος κι αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομο ηλεκτρονικό στοίχημα στην Τουρκία, ώστε να επισκέπτεται την χώρα χωρίς να συλλαμβάνεται, σύμφωνα με ισχυρισμούς που προβάλλονται σε σημερινό πρωτοσέλιδο της τ/κ εφημερίδας Γενί Μπακίς.

Εναντίον του Σιαχίν υπάρχει έκθεση της MASAK (Ομάδα διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων στην Τουρκία). Υπάρχουν ισχυρισμοί, αναφέρει το δημοσίευμα πως αυτός πραγματοποιεί εβδομαδιαίες επισκέψεις στην Τουρκία αλλά προστατεύεται και δεν συλλαμβάνεται επειδή δωροδοκεί κόσμο, μεταξύ αυτών και τον Μπιλάλ Ερντογάν.

Ο Μουράτ Σιαχίν, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Chamada Hotel & Casino και του ξενοδοχείου Chamada VIP Hotel & Casino, αδελφός του επιχειρηματία Βεϊσέλ Σιαχίν, γράφει η Γενί Μπακίς, διαχειρίζεται τις παράνομες δραστηριότητές του για το ηλεκτρονικό στοίχημα από την Κύπρο.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες της οικογένειας Σιαχίν στον τομέα των διαδικτυακών στοιχημάτων και των καζίνο έχουν έρθει στο φως στο παρελθόν σε διάφορες έρευνες, ενώ ο Μουράτ Σιαχίν, γνωστός για τις σημαντικές επενδύσεις του στον τομέα του τουρισμού στο ψευδοκράτος ετοιμάζεται για την κατασκευή τρίτου ξενοδοχείου-καζίνο.

Η τ/κ εφημερίδα αναφέρει ότι δεν υπάρχει επίσημη δήλωση για την υπόθεση αυτή η οποία όμως εγείρει γι’ ακόμη μια φορά το θέμα του ξεπλύματος χρήματος, δωροδοκίας και δικαστικής προστασίας που αφορούν το παράνομο ηλεκτρονικό στοίχημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ