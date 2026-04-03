Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν στην Τουρκία αναφορές για επίθεση εναντίον αμάχων στην Κύπρο, με κυβερνητικούς αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης να καταδικάζουν το περιστατικό και να διατυπώνουν κατηγορίες περί «αναβίωσης της ΕΟΚΑ» και αύξησης της έντασης στο νησί.

Καταδίκη από τουρκική προεδρία

Η τουρκική προεδρία, μέσω του επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, καταδίκασε έντονα την επίθεση, κάνοντας λόγο για ενέργεια που πλήττει την ειρήνη και ζητώντας άμεση απόδοση ευθυνών.

«Καταδικάζω την επίθεση που πραγματοποιήθηκε με πέτρες και εκρηκτικά από ομάδα υποστηρικτών της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ εναντίον αμάχων στην περιοχή Προμαχώνα Ρόκκα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου.

Αυτή η προκλητική ενέργεια που στοχεύει αμάχους, όχι μόνο αγνοεί την ειρήνη στην περιοχή, αλλά και το διεθνές δίκαιο και τις ανθρώπινες αξίες.

Είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη του νησιού να ταυτοποιηθούν οι δράστες το συντομότερο δυνατόν, να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη και να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων περιστατικών. Θα παρακολουθήσουμε στενά την εξέλιξη της υπόθεσης σε όλες τις διαστάσεις της.

Ως Τουρκία, υπό την ηγεσία του προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζουμε πλήρως την ασφάλεια, την ηρεμία και την προστασία των δικαιωμάτων της ΤΔΒΚ».

Αντίδραση AKP: «Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, ζήτησε την τιμωρία των δραστών και εξέφρασε πλήρη στήριξη προς τους Τουρκοκύπριους.

«Καταδικάζουμε την επίθεση που εξαπέλυσαν υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ εναντίον πολιτών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Αυτοί οι υποστηρικτές της τρομοκρατίας πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου. Στεκόμαστε στο πλευρό των T/K ανά πάσα στιγμή και υπό κάθε περίσταση».

Τουρκική αντιπολίτευση: «Οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι μόνοι»

Αντίστοιχες τοποθετήσεις διατυπώθηκαν και από την αντιπολίτευση, με έμφαση στην καταδίκη της επίθεσης και στην ανάγκη στήριξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

«Η ρίψη πετρών και εκρηκτικών στο έδαφος της ΤΔΒΚ είναι απαράδεκτη! Καταδικάζω απερίφραστα αυτήν την ιταμή επίθεση. Υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στα απομεινάρια της ΕΟΚΑ: οι Τ/Κ δεν είναι μόνοι και δεν θα μείνουν μόνοι!. Όσο κι αν εντείνονται οι προκλήσεις, οι 'Τ/Κ' θα συνεχίσουν να ζουν σε αυτή τη γη», είπε η Αϊγιουτζέ Τουρκές Τας, βουλευτής Καλού Κόμματος και κόρη του εθνικιστή ηγέτη Αλπαρσλάν Τουρκές.

Μπαχτσελί: «Εθνική υπόθεση η Κύπρος»

Ο ηγέτης του MHP προειδοποίησε για αυξανόμενες απειλές κατά της τουρκοκυπριακής πλευράς και υπογράμμισε τη σημασία της Κύπρου για την Τουρκία.

«Ενώ οι επιθετικές πολιτικές της Ε/Κ Διοίκησης της Νότιας Κύπρου, ενισχυμένες από αποστολές όπλων από ευρωπαϊκές χώρες, αγνοούνται, αξίζουν να σημειωθούν τα δύο μέτρα και σταθμά όσων επικρίνουν τις νόμιμες και περιορισμένες αμυντικές προφυλάξεις της Τουρκίας αναφορικά με την ΤΔΒΚ. Κανείς δεν πρέπει να περιμένει από εμάς να αφήσουμε τη Βόρεια Κύπρο μόνη της ή να αγνοήσουμε τις απειλές που στρέφονται κατά των ομοεθνών μας σε μια εποχή που το Νότιο Τμήμα πλημμυρίζει με όπλα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κύπρος δεν αποτελεί για εμάς ένα συνηθισμένο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, αλλά εθνική υπόθεση και ζήτημα κυριαρχίας».

Δημοσιεύματα Τύπου – Κατηγορίες για «αναβίωση της ΕΟΚΑ»

Φιλοκυβερνητικά και εθνικιστικά μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία προβάλλουν το περιστατικό ως ένδειξη αναζωπύρωσης της δράσης της ΕΟΚΑ, αποδίδοντας ευθύνες και σε διεθνείς παράγοντες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Σαμπάχ, ομάδες επιτέθηκαν με πέτρες και αυτοσχέδια εκρηκτικά σε αμάχους σε περιοχή κοντά στη γραμμή αντιπαράθεσης στη Λευκωσία, ενώ οι δράστες αποχώρησαν όταν επενέβησαν δυνάμεις ασφαλείας.

Αναλυτές και αρθρογράφοι εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης στην Κύπρο, καλώντας σε αυξημένη προσοχή το επόμενο διάστημα.

