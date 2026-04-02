Την ανάγκη να μην παραμένουν οι νέες γενιές εγκλωβισμένες στο παρελθόν τόνισε ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, σχολιάζοντας τις δηλώσεις που έγιναν στις ελεύθερες περιοχές με αφορμή την επέτειο της 1ης Απριλίου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ότι η ιστορική γνώση και η συνείδηση είναι απαραίτητες για την άντληση μαθημάτων, ωστόσο διερωτήθηκε αν η ελληνοκυπριακή πλευρά δήθεν θα καταφέρει τελικά να κοιτάξει προς το μέλλον αντί να παραμένει προσκολλημένη στο παρελθόν.

Από την πλευρά του, ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, σε γραπτή δήλωση, αναφέρθηκε στις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για την επέτειο έναρξης της δράσης της ΕΟΚΑ, ισχυριζόμενος ότι η εξύμνηση της οργάνωσης και η προώθηση αυτής της αντίληψης στις νέες γενιές αποτελεί δήθεν διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων και έρχεται σε αντίθεση με την επιδίωξη για οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος στην Κύπρο.

Επανέλαβε τη θέση περί «κυριαρχικής ισότητας», ισχυριζόμενος ότι η συμφιλίωση δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω μονόπλευρων αφηγήσεων που αγνοούν τα γεγονότα του παρελθόντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ