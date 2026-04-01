Η παρουσία των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων στο νησί αποτελεί «ακλόνητη εγγύηση» για τους Τουρκοκύπριους, υποστήριξε την Τετάρτη ο «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Σε γραπτή του δήλωση και αναφερόμενος στην επέτειο της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, είπε επίσης ότι η οργάνωση προχώρησε σε «αιματηρές τρομοκρατικές ενέργειες την 1η Απριλίου 1955, με στόχο τη συστηματική εξάλειψη του τουρκοκυπριακού λαού σύμφωνα με τον στόχο της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα» κάνοντας λόγο την «πιο σκοτεινή και ανεξίτηλη κηλίδα στην ιστορία της Κύπρου».

Ανέφερε, ακόμα, ότι οι Τ/κ «ενόψει των επιθέσεων της ΕΟΚΑ, ένωσαν τον αγώνα τους για επιβίωση κάτω από την ομπρέλα της ΤΜΤ, ασκώντας το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και δηλώνοντας στον κόσμο ότι δεν θα δεχθούν περιορισμούς στην ελευθερία τους».

Ισχυρίστηκε ότι η «ελληνοκυπριακή διοίκηση» - όπως αναφέρθηκε στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας - δεν έχει διδαχθεί από τις πικρές εμπειρίες του παρελθόντος και «συνεχίζει να ενσταλάζει τη νοοτροπία της ΕΟΚΑ ως ιδανικό στις νέες γενιές», ενώ «αγωνίζεται να κρατήσει ζωντανά τα όνειρα της Ένωσης». «Αυτή η επιθετική στάση, η οποία έχει μετατρέψει το νησί σε αποθήκη όπλων έτοιμη να εκραγεί, αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή» υποστηρίζει καταληκτικά.



Διαβάστε επίσης: Πρώτη Κυρία: Το Κυπριακό αδιάκοπη υπενθύμιση ευθύνης για τη διεθνή κοινότητα





Πηγή: ΚΥΠΕ