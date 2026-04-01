Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) τιμά την επέτειο έναρξης του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ (1955–1959) κατά της βρετανικής αποικιοκρατίας, σημειώνοντας τον ρόλο των δικηγόρων της εποχής, που, όπως λέει, υπερασπίστηκαν υπό αντίξοες συνθήκες και αφιλοκερδώς αγωνιστές της ΕΟΚΑ ενώπιον των αποικιακών δικαστηρίων.

«Ανήμερα της επετείου, αποτίνουμε φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση για την ελευθερία, την αυτοδιάθεση και την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ υπέδειξαν τον δρόμο του χρέους, τον οποίο ακολούθησε σύσσωμος ο Κυπριακός Ελληνισμός. Κατά την τετραετή διάρκεια του Αγώνα, αναδείχθηκαν εξέχουσες ηρωικές μορφές και γράφτηκαν λαμπρές σελίδες ιστορίας» αναφέρεται.

Σημειώνεται ακόμη πως ο Αγώνας της ΕΟΚΑ συνιστά, πέραν της ιστορικής και εθνικής του διάστασης, και «έκφραση του θεμελιώδους δικαιώματος των λαών στην αυτοδιάθεση, όπως αυτό κατοχυρώνεται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο κυπριακός λαός, υπό καθεστώς αποικιακής διοίκησης, διεκδίκησε την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του».

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στις διώξεις, συλλήψεις, εκτελέσεις και τους απαγχονισμούς αγωνιστών, κάνοντας λόγο για «σκοτεινές σελίδες της Βρετανικής αποικιοκρατίας».

«Ιδιαίτερη μνεία αποδίδεται στον ρόλο των δικηγόρων της εποχής, οι οποίοι, υπό αντίξοες συνθήκες, υπερασπίστηκαν αφιλοκερδώς αγωνιστές της ΕΟΚΑ ενώπιον των αποικιακών δικαστηρίων, προασπιζόμενοι θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, της δίκαιης δίκης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συμβολή τους συνιστά φωτεινό παράδειγμα προσήλωσης στο λειτούργημα της δικηγορίας και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης πως «παρών στον Αγώνα με συνεχείς παρεμβάσεις υπέρ των αγωνιστών και των πολιτών στάθηκε και ο ΠΔΣ, ο οποίος συγκρούστηκε ευθέως με το αποικιακό καθεστώς».

Στην ανακοίνωση του Συλλόγου γίνεται ακόμη αναφορά στη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, που «συνιστά κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων της απαγόρευσης χρήσης βίας, του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Η επίλυση του Κυπριακού οφείλει να εδράζεται στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν μπορεί να είναι τίποτε λιγότερο από την απελευθέρωση, δια της αποκατάστασης της νομιμότητας, με πλήρη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την πλήρη κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ