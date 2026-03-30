H Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής σε συνεργασία με την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ), τίμησαν την 71η επέτειο του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959.

Η εκδήλωση με τίτλο «Ηρώων Γη» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 28 Μαρτίου στην κοινότητα Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τρισάγιο στην μνήμη των πεσόντων από τον Πρωτοπρεσβύτερο Ανάργυρο Σταυρόπουλο.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής Κυριάκος Παπαστυλιανού ανέφερε ότι ο αγώνας "ήταν μια επανάσταση που λόγω αυτής οφείλουμε την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας".

Τόνισε επίσης ότι κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει το ολοκαύτωμα του Γρηγόρη Αυξεντίου, την μάχη του αχερώνα του Λιοπετρίου, τη θυσία του Κυριάκου Μάτση, του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, του Μάρκου Δράκου και τόσων άλλων αγωνιστών.

Ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στη Νέα Υόρκη Κυριάκος Πογιατζής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι θυσίες των αγωνιστών είχαν συναρπάσει λογοτέχνες και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

'Εφερε ως παράδειγμα το Γάλλο φιλόσοφο και βραβευμένο με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας Αλμπέρ Καμύ που απηύθυνε τότε έκκληση στη Βασίλισσα Ελισάβετ για απονομή χάριτος στον Μιχάλη Καραολή ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο Πρεσβύτερος Ευαγόρας Κωνσταντινίδης, μιλώντας εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου τόνισε ότι μέσω αυτών των εκδηλώσεων εκπαιδεύουμε την επόμενη γενιά και διασφαλίζουμε ότι κατανοεί τον αγώνα των προγόνων μας.

Ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ ανέφερε ότι χωρίς τους ήρωες της ΕΟΚΑ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα υπήρχε. Πρόσθεσε επίσης ότι ο αγώνας για την απελευθέρωση και δικαιοσύνη της Κύπρου συνεχίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό αποτελεί δέσμευση όλων των Ελληνοαμερικανών για αυτούς που θυσιάστηκαν το 1955-1959 αλλά και το 1974.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στον ΟΗΕ Μαρία Μιχαήλ, ο Πρέσβης επί τιμή Αντρέας Κακουρής, Προέδροι και μέλη των Σωματείων και Οργανώσεων και πολλοί ομογενείς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η χορωδία του Παγκύπριου Συνδέσμου Αμερικής και μαθητές του Ελληνικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου, υπό τη διεύθυνση του Φύτου Στρατή, παρουσίασαν μια μοναδική παράσταση με τραγούδια και απαγγελίες. Προβλήθηκε επίσης το ντοκιμαντέρ «ΕΟΚΑ 1955-1959 – 71 Χρόνια».

Πηγή: ΚΥΠΕ