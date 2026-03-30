Με νέα επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία κυκλοφόρησε ως έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό τον αριθμό S/2026/240, η Κυπριακή Δημοκρατία καταγγέλλει σειρά νέων παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου, των διεθνών κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Λευκωσίας, καθώς και των χωρικών της υδάτων από αεροναυτικές δυνάμεις της Τουρκίας κατά το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Κύπρου στον ΟΗΕ, οι ενέργειες αυτές συνιστούν «περαιτέρω εκδηλώσεις των συνεχιζόμενων παράνομων ενεργειών της Τουρκίας κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σύμφωνα με τα τέσσερα παραρτήματα που συνοδεύουν την επιστολή, καταγράφηκαν συνολικά «305 αεροπορικές και 33 ναυτικές παραβιάσεις» κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Από τις αεροπορικές παραβιάσεις, «81 από τις 305 πραγματοποιήθηκαν από τουρκικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs)», ενώ «44 από τουρκικά οπλισμένα στρατιωτικά μαχητικά αεροσκάφη». Επισημαίνεται επίσης ότι η Τουρκία προχώρησε σε «μη εξουσιοδοτημένες στρατιωτικές ασκήσεις κατά παράβαση του εθνικού εναερίου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τις οποίες εξέδωσε παρανόμως τέσσερις NOTAM».

Στα παραρτήματα καταγράφεται εκτενής κατάλογος μέσων που εισήλθαν στο FIR Λευκωσίας και στον εθνικό εναέριο χώρο χωρίς άδεια ή επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας Λευκωσίας, μεταξύ αυτών UAV τύπου BAYRAKTAR TB-2, ANKA, AKINCI και AKSUNGUR, μαχητικά F-16 και RF-4, μεταγωγικά ATR-72, CN-235 και A-400, καθώς και στρατιωτικά ελικόπτερα AS-532 και EC-135, όλα «χωρίς διπλωματική άδεια ή επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας».

Σε ναυτικό επίπεδο, η Λευκωσία απαριθμεί επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των χωρικών υδάτων από τουρκικά πολεμικά και βοηθητικά πλοία, μεταξύ των οποίων τα «KARATAS», «KILIÇ», «YILDIZ», «GİRESUN», «TUFAN», «KALKAN» και «KDZ EREGLI», υπογραμμίζοντας ότι τα σκάφη αυτά «παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας» και χρησιμοποίησαν παρανόμως το κλειστό λιμάνι της Αμμοχώστου ή της Κερύνειας στο πλαίσιο επιχειρήσεων των κατοχικών δυνάμεων.

Η κυπριακή πλευρά συνδέει τις παραβιάσεις αυτές με τις «σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις του στρατιωτικού status quo στο νησί» και με την ενίσχυση στρατιωτικών υποδομών στα κατεχόμενα, τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές «αποδεικνύουν εκ νέου την πλήρη περιφρόνηση της Τουρκίας προς τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο». Κατά την ίδια επιστολή, οι ενέργειες αυτές «υπονομεύουν σοβαρά το αίσθημα ασφάλειας όλων των Κυπρίων» και ταυτόχρονα παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για δημιουργία συνθηκών επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.

Κλείνοντας, η Κυπριακή Δημοκρατία επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή της στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης για επανέναρξη συνομιλιών, με στόχο «μια διαρκή, συνολική και δίκαιη λύση στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα», όπως προβλέπουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ