Συνεχιζόμενης της παράνομης τουρκικής κατοχής της πατρίδας μας, οφείλουμε να εντείνουμε τον αγώνα μας για την επικράτηση της δικαιοσύνης στον τόπο μας, είπε τη Δευτέρα η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου στον χαιρετισμό της στην εκδήλωση εορτασμού των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955, που διοργάνωσε το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, στη Λευκωσία. Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ζήτησε να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα ως εισβολής και κατοχής, ενώ ο Πρέσβης της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας είπε ότι η άρση της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου είναι ο πρώτιστος εθνικός στόχος.

Η Υπουργός Παιδείας, η οποία εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε στον χαιρετισμό της ότι οι δύο αυτές εθνικές επέτειοι «απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι το ένδοξο παρελθόν του έθνους μας έχει παρόν και συνέχεια».

«Μια συνέχεια την οποία συνιστούν το ανεξάρτητο ελληνικό και κυπριακό κράτος, τα οποία εξακολουθώντας να εξελίσσονται, αποτελούν ισχυρούς πυλώνες της ασφάλειας, της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή», είπε. Αυτήν την εξελικτική πορεία που παρουσιάζει η Κύπρος, είπε, «οφείλουμε να ενισχύσουμε και να διαφυλάξουμε μέσα από την ενότητα και την ομοψυχία».

Συνεχιζόμενης της παράνομης τουρκικής κατοχής της πατρίδας μας, «οφείλουμε να εντείνουμε τον αγώνα μας για την επικράτηση της δικαιοσύνης στον τόπο μας», πρόσθεσε η Υπουργός.

Προς την κατεύθυνση αυτή, συνέχισε, «επικεντρωνόμαστε στις διπλωματικές προσπάθειες, επιδιώκοντας μέσα από την ειρηνική οδό την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου». Όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τονίσει επανειλημμένα, σημείωσε η Υπουργός, «ύψιστη προτεραιότητα για την παρούσα διακυβέρνηση παραμένει η εξεύρεση μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης για το κυπριακό ζήτημα».

Αναφερόμενη στη νέα γενιά, είπε ότι «έχουμε υψηλή υποχρέωση να αναδείξουμε μια γενιά που να γνωρίζει σε βάθος την ιστορική μας ταυτότητα, τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, τις αρχές και αξίες, τη γλώσσα και τον πολιτισμό που μας χαρακτηρίζουν ως λαό και να εργάζεται για την διαφύλαξη και την περιφρούρηση τους».

Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Χρίστος Κουκλιώτης, είπε στον χαιρετισμό του ότι οι δύο αυτές επέτειοι, συμπυκνώνουν την θέληση του Ελληνισμού και του κυπριακού λαού για ελευθερία. Η απόδοση τιμής σε όσους έχυσαν το αίμα τους τον βωμό της πατρίδας είναι «επιτακτικό χρέος», είπε, σημειώνοντας ότι οι αγώνες αυτοί θα πρέπει να αποτελούν πηγή έμπνευσης.

Τιμώντας του αγωνιστές του 1821 και της ΕΟΚΑ αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας απέναντι στην ιστορία και στην πατρίδα, είπε στον χαιρετισμό του ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ζητώντας να κρατηθούν ζωντανές οι αξίες της πίστης, της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας.

Σημείωσε ότι πέρασαν 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 μετά από δουλεία τεσσάρων αιώνων, και ότι η λάμψη της 25ης Μαρτίου δεν ξεθώριασε ενώ ότι 130 χρόνια αργότερα, ο κυπριακός Ελληνισμός ύψωσε το δικό του λάβαρο αντίστασης εμπνεόμενος από τα ίδια ιδανικά όπως αυτά των αγωνιστών του 1821, και έγραψαν «μια από τις πιο ένδοξες σελίδες» της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου.

Είπε ακόμη ότι στους αγώνες αυτούς «θα βρούμε τα στέρεα βάθρα που αναζητούμε για τον δικό μας αγώνα».

Σημειώνοντας ότι είναι καιρός να αξιοποιήσουμε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, είπε ότι «δεν είμαστε Ευρωπαίοι δεύτερης κατηγορίας» που να μην δικαιούνται ό,τι και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Είναι «επείγουσα ανάγκη», Κύπρος και Ελλάδα, να επανατοποθετήσουν το Κυπριακό, ως πρόβλημα ως εισβολής και κατοχής, είπε. Σημείωσε ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε για απελευθέρωση και όχι για μια λύση τουρκικών προδιαγραφών, επισημαίνοντας ότι «αν δεν αγωνιστούμε με σθένος, ας μην περιμένουμε να αγωνιστούν άλλοι για εμάς».

Η άρση της κατοχής και η επανένωση της Κύπρου είναι ο πρώτιστος εθνικός στόχος στον οποίο η Κύπρος είχε και θα συνεχίσει να έχει, την πάγια και αμέριστη στήριξη της Ελλάδας και του Ελληνισμού, είπε στον δικό του χαιρετισμό ο Πρέσβης της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Αναφερόμενος στην 25η Μαρτίου, είπε ότι αποτελεί κεντρικό ορόσημο στην ιστορία του Ελληνισμού, σημειώνοντας ότι ο Ελληνισμός, όπου και εάν βρισκόταν στον ευρωπαϊκό χώρο το 1821, συνεισέφερε στην Επανάσταση, με όποιον τρόπο μπορούσε καλύτερα καθένας. Η συμβολή του κυπριακού Ελληνισμού στον Αγώνα του '21 ήταν μεγάλη και ουσιαστική, είπε ακόμη.

Ο Πρέσβης ανέφερε ότι ο απελευθερωτικός αγώνας 1955-'59, «ήρθε ως φυσική συνέχεια της ενεργούς συμμετοχής των Ελλήνων της Κύπρου σε όλους τους προμαχώνες ελευθερίας του Ελληνισμού», ενώ, ότι η εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας που ακολούθησε, το 1960, «αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο αγαθό» για την Κύπρο.

Κάνοντας αναφορά στην συμπόρευση Κύπρου και Ελλάδας, ο κ. Κόλλιας σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι, «απόλυτο χρέος μας, θεωρώ ότι είναι σήμερα να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου, μέσα από μία δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού», στη βάση αυτών που προβλέπουν τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Πρέσβης επί τιμή Περικλής Νεάρχου με θέμα: «Η επιβεβλημένη, σήμερα, στρατηγική απελευθέρωσης και πραγματικής επανένωσης της Κύπρου».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αποσπάσματα από το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη από τη χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας», υπό τη διεύθυνση του Ιάκου Δημητρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ