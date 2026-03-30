Ενημέρωση για την δράση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είχε από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης, Χασίμ Ντιάν ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση της «προεδρίας» αναφέρει μόνο ότι στην συνάντηση, εκτός από την ενημέρωση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις. Προστίθεται ότι στην συνάντηση παρών ήταν και ο εκπρόσωπος του κ. Έρχιουρμαν, Μεχμέτ Ντανά.

Να σημειωθεί ότι μετά την συνάντηση με τον κ. Ντιάν, ο Τουφάν Έρχιουρμαν δεν προέβη σε δηλώσεις.



Διαβάστε επίσης: Υπογράφηκε η συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου για ανάπτυξη κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της ΚΔ





Πηγή: ΚΥΠΕ