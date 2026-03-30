Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην οικία του Επικεφαλής της Αποστολής εντός της προστατευόμενης περιοχής των Ηνωμένων Εθνών, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα.

Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, Khassim Diagne.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα ΜΜΕ, ενώ θα δοθεί μόνο επίσημο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από τις δύο πλευρές.

Σε ό,τι αφορά την ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το πρωί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ