Την εκτίμηση ότι η πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών δημιουργεί θετικές προοπτικές για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό εξέφρασε ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης, μιλώντας στην ετήσια δοξολογία της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα για την επέτειο της έναρξης του αγώνα της ΕΟΚΑ.

Ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι η προσήλωση του ΟΗΕ, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην πρόσφατη επαφή του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα, ενθαρρύνει την εντατικοποίηση των προσπαθειών για ουσιαστική επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του σημερινού αδιεξόδου και την επίτευξη συνολικής λύσης.

Όπως τόνισε, η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επιδίωξη λύσης στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και σε πλήρη συμφωνία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ η Κυβέρνηση συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο διπλωματικό μέσο για ενίσχυση της διεθνούς στήριξης των θέσεών της.

Η ομιλία του Επιτρόπου Προεδρίας πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αθήνας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955, παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής πολιτείας, της κυπριακής διπλωματικής αποστολής και της ομογένειας.

Αναφερόμενος στον ιστορικό συμβολισμό της τελετής, ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι η Αθήνα υπήρξε ο τόπος όπου, το 1953, δόθηκε μυστικά ο «Όρκος των 12», που προετοίμασε την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Όπως είπε, η επιλογή της ελληνικής πρωτεύουσας για την ετήσια δοξολογία αναδεικνύει τη βαθιά ιστορική και εθνική σχέση Ελλάδας και Κύπρου.

«Η 1η Απριλίου έχει ιδιαίτερη σημασία να τιμάται και εδώ, στην Ελλάδα. Διότι η σχέση Ελλάδας και Κύπρου δεν είναι απλώς σχέση δύο κρατών. Είναι σχέση ταυτότητας, ιστορίας και κοινής μοίρας. Είναι η ζωντανή έκφραση ενός ενιαίου ελληνισμού», είπε.

Τόνισε ότι αυτό αποτυπώνεται και στις πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών με την καθιέρωση εκδηλώσεων για την 1η Απριλίου στα σχολεία της Ελλάδας, σε συντονισμό και με τη συμβολή των αρμόδιων υπουργείων της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, κάτι που όπως είπε, αναδεικνύει τη σημασία της κοινής ιστορικής συνείδησης.

«Ο ρόλος των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου είναι καθοριστικός, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση της μνήμης και στη σύνδεση των νέων γενεών με την κοινή τους πορεία. Η κοινή αυτή προσέγγιση στην εκπαίδευση και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης αντανακλά τη βαθύτερη και διαχρονική σχέση Ελλάδας και Κύπρου», είπε.

Η Ελλάδα, είπε ακόμα, διαχρονικά στάθηκε δίπλα στην Κύπρο και παραμένει δίπλα της και σήμερα.

«Ο συντονισμός και η συνεργασία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αποτελούν σημαντικό παράγοντα σταθερότητας για τις δύο αδελφές χώρες και για τους λαούς τους. Σήμερα, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, η στήριξη της Ελλάδας αποτελεί το πιο ισχυρό όπλο στην προσπάθεια απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου», ανέφερε.

Στην ομιλία του, ο Επίτροπος χαρακτήρισε τον αγώνα της ΕΟΚΑ κορυφαία στιγμή της νεότερης ιστορίας του κυπριακού ελληνισμού, επισημαίνοντας ότι αποτέλεσε συλλογική προσπάθεια ενός ολόκληρου λαού που διεκδίκησε την ελευθερία του ύστερα από δεκαετίες αποικιακής κυριαρχίας.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε σε εμβληματικές μορφές του αγώνα, όπως ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Κυριάκος Μάτσης και ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, καθώς και στους εννέα απαγχονισθέντες αγωνιστές της ΕΟΚΑ, σημειώνοντας ότι η θυσία τους παραμένει διαχρονικό σύμβολο αγωνιστικότητας και αυτοθυσίας.

Παράλληλα, τόνισε τον ρόλο της Εκκλησίας της Κύπρου ως πνευματικού και εθνικού στηρίγματος του αγώνα, ενώ αναφέρθηκε και στη συμβολή όλων των κοινωνικών ομάδων – από μαθητές και γυναίκες μέχρι αγρότες και εργάτες – στη διατήρηση της αντίστασης και της εθνικής ταυτότητας.

Κλείνοντας, ο κ. Χαρτσιώτης τόνισε ότι η επέτειος της 1ης Απριλίου δεν αποτελεί μόνο ημέρα ιστορικής μνήμης, αλλά και υπενθύμιση της ευθύνης για συνέχιση της προσπάθειας μέχρι την επίτευξη μιας ελεύθερης και επανενωμένης Κύπρου.

