Η παρουσίαση της μουσικής συλλογής «ΧΟΕΣ» του Γιώργου Θεοφάνους στα φυλακισμένα μνήματα.

Σε ηλικία 87 ετών «έφυγε» από τη ζωή η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, μετά από πολύμηνη μάχη που έδινε να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή τον Σεπτέμβριου του 2024.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο και στο παγκύπριο καθώς ήταν επί σειρά δεκαετιών μία ερμηνεύτρια που λατρεύτηκε από το κοινό.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Ανάμεσα στις σπουδαίες ερμηνείες της ήταν και η συμμετοχή της πριν από 11 χρόνια στη μουσική συλλογή «ΧΟΕΣ» του Γιώργου Θεοφάνους, σε ποίηση της Κλαίρης Αγγελίδου.

Στα Φυλακισμένα Μνήματα, σε ένα περιβάλλον γεμάτο ιστορικό βάρος και σε κλίμα σεβασμού και συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015 η παρουσίαση του μουσικού έργου.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Μαρινέλλας, η οποία με τη χαρακτηριστική της φωνή και την εμπειρία της έδωσε ιδιαίτερο βάθος και ένταση στις ερμηνείες, συμβάλλοντας καθοριστικά στο συνολικό αποτέλεσμα.

Χορηγοί της μεγάλης αυτής προσπάθειας ήταν η εφημερίδα «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» με την οποία δόθηκε μάλιστα ολόκληρη η συλλογή των 12 μελοποιημένων έργων και η τηλεόραση ΣΙΓΜΑ, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση και ανάδειξη του έργου.