«Είμαστε πολύ τυχεροί επειδή η μητέρα πατρίδα Τουρκία είναι στο πλευρό μας», δήλωσε ο "υπουργός εξωτερικών" Ταχσίν Ερτουγρούλογλου από την Κωνσταντινούπολη.

Σε ομιλία του στο συνέδριο «Στρατηγικής επικοινωνίας 2026» στην Κωνσταντινούπολη και ειδικότερα στο πάνελ με τίτλο «Νέο πλαίσιο στην παγκόσμια τάξη: Η προοπτική της στρατηγικής επικοινωνίας», υποστήριξε ότι, από τουρκοκυπριακής πλευράς, η παλιά παγκόσμια τάξη έχει καταρρεύσει και ισχυρίστηκε ότι τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβραβεύουν τους Ελληνοκυπρίους και τιμωρούν τους Τουρκοκυπρίους.

Αναφερόμενος στην παραπληροφόρηση, είπε ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι και υποστήριξε ότι και η μη αναγνώριση του ψευδοκράτους συνδέεται με αυτό.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζονται από τη διεθνή κοινότητα σαν ένα είδος «διεθνούς παράνομου μορφώματος», ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχει η Τουρκία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.

«Θα αντιταχθούμε στην αδικία», είπε, για να προσθέσει: «Είμαστε πολύ τυχεροί, η μητέρα πατρίδα Τουρκία είναι στο πλευρό μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ