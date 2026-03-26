«Εκτός των ορίων του εφικτού και της λογικής» είναι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, υποστηρίζει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Γιενί Ντουζέν», ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι "εντοπίζονται ασυνέπειες" σε τοποθετήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, καταγράφεται μια γραμμή που ξεκινά από την προσέγγιση για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, περνά σε έναν οδικό χάρτη πέντε σημείων, και καταλήγει στο κάλεσμα για επιστροφή των Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Συνεχίζοντας, ισχυρίστηκε ότι οι ιδέες που προβάλλονται και αφορούν ζητήματα όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ, οι Βρετανικές Βάσεις και η αναγνώριση από την Τουρκία είναι «προϊόν φαντασίας». Πρόσθεσε ότι φαίνεται να υπάρχει «σύγχυση», εκφράζοντας τον ισχυρισμό ότι τέτοιου είδους δηλώσεις "ενδεχομένως να αντανακλούν πανικό".

Αναφερόμενος στην δήλωση του Προέδρου σε σχέση με την ελληνική επανάσταση του 1821, ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι τέτοιες αναφορές δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ισχυριζόμενος πως, αν πρόκειται να αντληθούν διδάγματα από την ιστορία, θα πρέπει να εξεταστούν οι διαδικασίες για το Κυπριακό το 2004 και το 2017.

Καταλήγοντας, ο κ. Έρχιουρμαν διατύπωσε τη θέση ότι «εμείς πορευόμαστε με τη λογική, τη βούληση, τη σοβαρότητα και τη συνέπεια. Έχουμε επίγνωση των όσων λέμε. Εύχομαι το ίδιο και για την άλλη πλευρά».

Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ