Ο ισραηλινός αναλυτής Ofer Binshtok, ειδικός σε θέματα πολιτικού Ισλάμ και Τζιχάντ χαρακτήρισε την εισροή Τούρκων μουσουλμάνων από την Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο ως παράνομη μετανάστευση.



Παράλληλα, χαρακτήρισε τους οικισμούς που έχουν χτίσει ως παράνομους οικισμούς σε κατεχόμενη επικράτεια.



Σε ανάρτησή του στο X ο Binshtok που είναι και συγγραφέας του βιβλίου The Day After the Iranian Bomb, τόνισε ότι η πολιτική αυτή συνιστά συστηματική αλλαγή δημογραφίας σε περιοχή υπό τουρκική κατοχή από το 1974.





The immigration of Turkish Muslims from Turkey to Northern Cyprus constitutes illegal immigration, and the settlements they have built there are illegal settlements on occupied territory. — Ofer Binshtok - Kafir - עופר בינשטוק (@Ofer_binshtok) March 25, 2026