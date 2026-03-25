Στηριζόμενοι στα διδάγματα του αγώνα του 1821 συνεχίζουμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, δήλωσε την Τετάρτη ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας πως είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος» μετά την πρόσφατη του συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις Βρυξέλλες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ακόμη την «ξεκάθαρη πολιτική βούληση του Γενικού Γραμματέα" και τον σχεδιασμό που έχει "για το πώς να προχωρήσουμε μπροστά. Ελπίζω να υπάρξει θετική ανταπόκριση και από τουρκικής πλευράς, έτσι ώστε αυτή η πρόθεση να μετουσιωθεί και σε μια συγκεκριμένη ουσιαστική πρωτοβουλία που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών απ’ εκεί που διακόπηκαν για να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου», πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης έξω από την Ελληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχήθηκε «Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες», σημειώνοντας ότι είναι διπλή γιορτή σήμερα, «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Εθνική Παλιγγενεσία».

«Το 1821, η επανάσταση των Ελλήνων ήταν η μοναδική φιλελεύθερη επανάσταση η οποία έφερε αποτελέσματα και άνοιξε το δρόμο και για άλλους λαούς να ελευθερωθούν, να αποκτήσουν την ελευθερία τους», είπε. «Αδιαμφησβήτητα, θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε για τη σημαντικότητα αυτών των γεγονότων, για τη σημαντικότητα της 25ης Μαρτίου», πρόσθεσε.

Το πιο σημαντικό όμως, συνέχισε, είναι πως θα πρέπει να πάρουμε «τα ορθά διδάγματα, να αξιοποιήσουμε τον τρόπο που αγωνίστηκαν τα αδέρφια μας οι Έλληνες για να αποκτήσουν την ελευθερία τους».

«Και είναι ακριβώς στηριζόμενοι στα διδάγματα του αγώνα που συνεχίζουμε και εμείς την δική μας προσπάθεια, για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας», είπε.

