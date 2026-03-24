Ο παραλληλισμός του Κυπριακού με την Ουκρανία δεν είναι «ούτε πρόσφορος ούτε εποικοδομητικός», αναφέρεται σε επιστολή που κυκλοφόρησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Tουρκία, διαβιβάζοντας κείμενο της τουρκοκυπριακής πλευράς ως απάντηση στις δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανού στη συνεδρίαση του ΣΑ ΟΗΕ για την Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα με τον ισχυρισμό που προβάλλεται στην επιστολή, αναφέρεται επίσης ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιχειρεί να παρουσιάζεται ως «η μόνη εκπρόσωπος του νησιού».

Η επιστολή απορρίπτει τις αναφορές σε «ξένη επιθετικότητα και συνεχιζόμενη κατοχή», λέγοντας ότι κανένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν χαρακτηρίζει την εισβολή του 1974 ως «επιθετικότητα» ή την τουρκική παρουσία ως «κατοχή», και υποστηρίζει ότι η κρίση ξεκίνησε το 1963 με τον αποκλεισμό των Τουρκοκυπρίων από τα κρατικά όργανα.

Κάνοντας αναφορά στο 1974, οι Τουρκοκύπριοι υποστηρίζουν ότι η Τουρκία ενήργησε βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεως του 1960 «μετά το πραξικόπημα υπέρ της Ένωσης».

Η επιστολή καταλήγει με τον ισχυρισμό ότι η επέμβαση «έφερε ειρήνη στο νησί» και επαναλαμβάνουν ότι συνομιλητής της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι «η τουρκοκυπριακή πλευρά, όχι η Τουρκία».

Πηγή: ΚΥΠΕ