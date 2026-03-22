Το Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης (DMM) της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας διέψευσε κατηγορηματικά ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί εκτόξευσης πυραύλων από υποβρύχιο ανοιχτά της Καρπασίας.

Σύμφωνα με το DMM, οι σχετικές αναρτήσεις, που συνοδεύονταν και από βίντεο το οποίο διαδόθηκε ευρέως στα σόσιαλ μίντια, παραπληροφορούν. Όπως τονίζεται, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εκτόξευση ούτε στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας ούτε σε εκείνα που αποκαλούνται από τουρκικής πλευράς ως «χωρικά ύδατα της‘τδβκ".

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι, έπειτα από έλεγχο των επίμαχων εικόνων, διαπιστώθηκε πως οι εκτοξεύσεις που καταγράφονται στο βίντεο έλαβαν χώρα σε διεθνή ύδατα και όχι στην περιοχή για την οποία υπάρχουν ισχυρισμοί.

Το DMM καλεί το κοινό να μην δίνει βάση σε αβάσιμες και παραπλανητικές αναρτήσεις που στοχεύουν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και να εμπιστεύεται αποκλειστικά τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

Σε τουρκικούς λογαριασμούς στο Χ αναπαραγόταν χθες η είδηση ότι «ανοιχτά τηςΚαρπασίας, που βλέπει προς την Τουρκία, εκτοξεύθηκαν πολλοί πύραυλοι από ένα υποβρύχιο εντός των χωρικών υδάτων της τδβκ" και πως την εικόνα κατέγραψε ένας Τ/κ ψαράς.

Το βίντεο αναπτάχθηκε πολύ γρήγορα από τουρκοκυπριακά και τουρκικά ΜΜΕ.

Η ιστοσελίδα "Κίπρις ποστασί" επικαλούμενη αξιόπιστες (τουρκικές) στρατιωτικές πηγές έγραψε ότι οι εικόνες που καταγράφηκαν είναι «εκτός των χωρικών υδάτων της τβκ σε διεθνή ύδατα».

Σύμφωνα με τις ίδιες στρατιωτικές πηγές, συνεχίζει το δημοσίευμα της τ/κ ιστοσελίδας, οι δραστηριότητες ενός «πλωτού μέσου» στα ανοικτά των «ακτών της τεβκ» «έλαβαν χώρα σε διεθνή ύδατα εκτός των χωρικών υδάτων της τδβκ και της Τουρκίας».



Πηγή: ΚΥΠΕ