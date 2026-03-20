Το μήνυμα της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου για την ΕΟΚΑ αγνοεί τις «υπαρξιακές ευαισθησίες των Τ/κ» και η στάση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ διέπεται «πλήρη έλλειψη λογικής», ισχυρίστηκε ο πρόεδρος του Κόμματος του Λαού, Κουντρέτ Οζερσάι.

Σχολιάζοντας τις αναφορές της κ. Μέτσολα είπε ότι τίμησε την ΕΟΚΑ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «μια οργάνωση που δηλητηρίασε τη ζωή στην Κύπρο όχι μόνο για τους Βρετανούς αλλά και για τους Τουρκοκύπριους μέσω της βίας και η οποία τρομοκρατούσε» όχι για την ανεξαρτησία της Κύπρου, αλλά για την ένωση με την Ελλάδα».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τ/κ Τύπο, ο κ. Όζερσαϊ πρόσθεσε ότι «μπορεί να νομίζουν ότι μπορούν να αποτρέψουν την ραγδαία αυξανόμενη ξενοφοβία και τον ακραίο εθνικισμό που αγγίζει τα όρια του ρατσισμού στην Ευρώπη και τη νότια Κύπρο με αυτόν τον τρόπο, αλλά κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Στην πραγματικότητα, το αντίθετο, επιδεινώνουν την κατάσταση με αυτή την προκατειλημμένη στάση».

Ανέφερε επίσης ότι όταν η Πρόεδρος της ΕΕ ήρθε στην Κύπρο, αντί να συναντηθεί με τους «εκλεγμένους αντιπροσώπους» των Τουρκοκυπρίων, επέλεξε να κοιτάξει την «τδβκ» από ένα στρατιωτικό οδόφραγμα στην Πράσινη Γραμμή «δίπλα στον ε/κ ηγέτη».

Στο μεταξύ με νέα του γραπτή δήλωση ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ αντέδρασε σε ανάρτηση του Υπουργού Αμυνας, Βασίλη Πάλμα «να ποζάρει με όπλα και να πυροβολεί» και στη δήλωση του Αρχιεπισκόπου που επιβιβάζεται σε ελληνικό πολεμικό πλοίο λέγοντας «τα ελληνικά πολεμικά πλοία πρέπει να παραμείνουν για την απελευθέρωση της Κύπρου».

Ο κ Ουστέλ κάνει λόγο για «το αληθινό πρόσωπο της νοοτροπίας που δεν μπορεί να ανεχθεί την ύπαρξή μας και είναι έτοιμη να μας αγνοήσει, ή και να μας εξαλείψει όποτε της δοθεί η ευκαιρία».

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας, προσθέτει, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ισχυρίζονται ότι είναι ουδέτεροι, επαινούν την «τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ» και η Πρόεδρος του ΕΚ, Ρομπέρτα Μέτσολα περιγράφει τα μέλη της ΕΟΚΑ ως «ήρωες»...

Κατά τον κ. Ουστέλ αυτές οι δηλώσεις και οι συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες. «Ενώπιον τέτοιων σαφών απειλών, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη όλες τις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση πρέπει να είναι ενωμένες και από κοινού να υπερασπιστούν την ασφάλεια, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού».

Επειδή αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η ύπαρξη του τουρκοκυπριακού «λαού», όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα, καταλήγει ο Ουνάλ Ουστέλ

Πηγή: ΚΥΠΕ