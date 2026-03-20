Συνέχιση του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών συνιστά η μετατροπή του ιστορικού Παντοπωλείου της Κερύνειας σε «πολυχώρο γαστρονομίας», λέει ο προσφυγικός Δήμος καταδικάζοντας την ενέργεια του ψευδοκράτους.

«Η προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αυθαίρετης εκμετάλλευσης», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Κερύνειας, αναφέροντας ότι το ιστορικό κτήριο, ανεγέρθηκε το 1878 και λειτούργησε ως δημαρχείο, ενώ παράλληλα στον εξωτερικό του χώρο υπήρχε η παραδοσιακή αγορά.

Η σημερινή «παραχώρηση» του κτηρίου, «με στόχο τη μετατροπή του σε χώρο που δήθεν θα προβάλλει την τουρκοκυπριακή κουλτούρα και θα συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, συνιστά κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και συνέχιση του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών», τονίζει.

Τέτοιες ενέργειες, προσθέτει, «αποτελούν ευθεία επίθεση στην πολιτιστική μας κληρονομιά, καθώς αλλοιώνουν την ιστορική ταυτότητα μνημείων και επιχειρούν να αποκόψουν τους χώρους αυτούς από τη μνήμη και τη συνέχεια του τόπου».

Πηγή: ΚΥΠΕ