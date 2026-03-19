Σε αυστηρό τόνο τοποθετήθηκε η Αμερικανίδα βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη (Ρεπουπλικανικό Κόμμα) σχετικά με την ανάπτυξη τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, κάνοντας λόγο για «προκλητική ενέργεια» που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ανακοίνωσή της, η Μαλλιωτάκη υποστηρίζει ότι η εν λόγω κίνηση της Άγκυρας συνιστά παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της Τουρκίας ως χρήστη προηγμένου αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού. Παράλληλα, συνδέει την εξέλιξη με τις επαναλαμβανόμενες υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά, τονίζοντας ότι εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για άρση του εμπάργκο

Η βουλευτής καλεί το Κογκρέσο να προχωρήσει άμεσα στην υιοθέτηση του νομοσχεδίου H.R. 4413, γνωστού ως «End Cyprus Embargo Act», το οποίο προβλέπει την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως σημειώνει, το νομοσχέδιο έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και στηρίζεται διακομματικά.

Κατά την ίδια, η κατάργηση του εμπάργκο θα επιτρέψει στην Κύπρο να ενισχύσει ουσιαστικά την αμυντική της ικανότητα, ιδιαίτερα απέναντι σε σύγχρονες απειλές όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει τη συνεργασία με την αμερικανική αμυντική βιομηχανία.

Ανησυχία για την ασφάλεια και τον ρόλο της Κύπρου

Η Μαλλιωτάκη επισημαίνει ότι το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη αναβαθμίσει την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο στο επίπεδο 3, επιτρέποντας την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού. Υπογραμμίζει ότι η Κύπρος αναμένεται να διαδραματίσει εκ νέου κομβικό ρόλο ως ανθρωπιστικός κόμβος για πολίτες που εγκαταλείπουν τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών.

Τονίζει, ωστόσο, ότι το ισχύον καθεστώς του εμπάργκο —με ετήσιες μόνο εξαιρέσεις— δεν επιτρέπει στη Λευκωσία να σχεδιάσει μακροπρόθεσμα ή να συνάψει πολυετείς συμβάσεις για προηγμένα αμυντικά συστήματα.

«Οι ενέργειες έχουν συνέπειες»

Κλείνοντας, η Αμερικανίδα βουλευτής στέλνει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι «οι ενέργειες έχουν συνέπειες» και καλώντας για άμεση πολιτική απάντηση αντί «σιωπής».

Η παρέμβαση Μαλλιωτάκη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, με το Κυπριακό και τις ενεργειακές εξελίξεις να επανέρχονται στο επίκεντρο των διεθνών ισορροπιών.